Las escuelas de NYC permanecen con clases en persona con una posible excepción

Lo que debes saber Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York están explorando la adición de instrucción virtual para estudiantes aislados debido a una prueba de COVID-19 positiva, pero el alcalde insistió en que cualquier opción remota no se expandirá más allá de eso.

Eric Adams se ha enfrentado a una presión cada vez mayor sobre el protocolo de seguridad y los niveles de asistencia por debajo del promedio. A partir del viernes, la asistencia en todo el distrito fue de alrededor del 75 %, lo que significa que aproximadamente 235.000 estudiantes no fueron a clases.

El demócrata insiste en que las políticas escolares mejoradas en torno a las pruebas, tanto en la escuela como en el hogar, protegen a los estudiantes y minimizan las interrupciones, especialmente cuando parece que el control de Ómicron se está aflojando.

Las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York están explorando la adición de instrucción virtual para estudiantes aislados debido a pruebas positivas de COVID-19, pero el alcalde insistió el martes que cualquier opción remota para el sistema más grande de la nación no se expandirá más allá de eso.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El alcalde Eric Adams trató de no dejar lugar a malas interpretaciones cuando dijo: "No quiero que nadie se mezcle con esto. Nuestras escuelas permanecerán abiertas. No haremos nada que impida que nuestros hijos vayan a las escuelas".

“Mi administración determinó desde el primer día que no cerraríamos nuestras escuelas”, agregó el demócrata, y prometió seguir cumpliendo su promesa de que los padres no lidiarían con la incertidumbre como se ve en otros distritos escolares grandes, como Chicago.

Se había especulado mucho sobre una opción de aprendizaje virtual más integral después de una serie de huelgas estudiantiles, protestas del personal del Departamento de Educación y demandas de los sindicatos de maestros para agregar una, en la que se citó las preocupaciones constantes sobre si los protocolos intensificados en medio del aumento sin precedentes de Ómicron estaban siendo implementados de manera adecuada y eficaz en todo el sistema de escuelas públicas de la ciudad.

También ha habido preocupación por los números de asistencia por debajo del promedio. Adams había dicho el jueves que todavía cree que el lugar más seguro para que los niños está en la escuela, “pero tenemos que ser honestos en cuanto a que hay una cantidad considerable de niños, por la razón que sea, los padres no los traen a la escuela”.

Los niveles de asistencia desde que los estudiantes regresaron de las vacaciones de invierno han sido más bajos de lo habitual, con entre un cuarto y un tercio de los estudiantes que no se presentan a clase la mayoría de los días. A partir del viernes, la asistencia en todo el distrito fue de alrededor del 75%.

La asistencia total sería de unos 938.000 estudiantes, según el Departamento de Educación, por lo que esa tasa del 75% significa que unos 235.000 niños están enfermos o faltan a la escuela por otros motivos. Eso no significa necesariamente que los mismos niños estén siempre afuera.

Michael Mulgrew, jefe del sindicato United Federation of Teachers que representa a los maestros de escuelas públicas de la ciudad, fue uno de los líderes sindicales que presionaron a Adams para que pospusiera por completo el aprendizaje en persona mientras Ómicron arrasaba en la ciudad durante las vacaciones, generando totales de casos récord y aumentando hospitalizaciones.

Adams tuvo al menos dos reuniones la semana pasada con Mulgrew, lo que alimentó los rumores de que el nuevo alcalde se doblegaría ante la creciente presión. El demócrata cerró eso.

“No hay ninguna opción remota que esté preparada para ser anunciada en este momento”, dijo.

Según Adams, cualquier conversación sobre aprendizaje remoto que tuvo con Mulgrew y otros solo involucró a estudiantes afectados por pruebas de COVID-19 positivas que pueden tener que perder una semana o más de clase y, por lo tanto, podrían atrasarse, como lo hicieron innumerables miles cuando las escuelas de la ciudad se volvieron completamente remotas a principios de la pandemia.

El alcalde insistió una vez más el martes que el plan COVID de la ciudad para las escuelas es más sólido que nunca, y citó dos cambios importantes en torno a las pruebas que se implementaron bajo su mandato, pero al menos uno de los cuales fue presentado por su predecesor, Bill de Blasio, en su decadencia. días en el cargo el mes pasado. El mayor cambio ha sido este último.

La política de permanencia de la ciudad, que entró en vigencia el lunes que los estudiantes regresaron a clases después de las vacaciones de invierno, ha mitigado los cierres prolongados y disruptivos de aulas y edificios escolares al permitir que los niños permanezcan en clase en persona si dan negativo con una prueba proporcionada por la ciudad incluso si ha habido una exposición conocida en clase.

Adams dijo el martes que la ciudad ha distribuido 4.5 millones de kits rápidos para el hogar hasta el momento. Esos kits han identificado 25.000 positivos que la ciudad ha podido aislar antes de que las infecciones se propaguen desenfrenadamente en las aulas y las escuelas, agregó.

El Departamento de Educación también duplicó las pruebas de PCR, del umbral del 10 % recomendado por los CDC y requerido por el estado al 20 %, lo que, según Adams, agrega otra capa crítica de protección.

Los estudiantes y el personal vacunados ahora también se incluyen en los grupos de pruebas semanales aleatorias, dado el mayor riesgo aparente de infecciones intercurrentes asociadas con Ómicron en comparación con cepas anteriores de COVID-19.

Que la marea de Ómicron parezca estar retrocediendo en la Ciudad de Nueva York y en otras partes del estado fortalece la confianza de Adams también en lo que respecta a las escuelas.

Después de un aumento explosivo en los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones durante la primera semana de enero, la cantidad promedio de casos nuevos en la Ciudad de Nueva York ha disminuido drásticamente en los últimos días, alimentando las esperanzas de que el pico de Ómicron haya pasado.

“Estamos ganando. Estamos ganando. Y vamos a ganar”, dijo Adams y se comprometió a continuar monitoreando atentamente las tasas de COVID para garantizar que las tendencias se mantengan.

Según el Dr. Dave Chokshi, comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, los nuevos casos diarios ahora están por debajo de los 20.000, que es menos de la mitad de los totales diarios que la ciudad estaba experimentando en el pico del aumento de Ómicron a principios de enero. Dijo que la ciudad también está comenzando a ver una disminución de las hospitalizaciones, aunque las cifras generales siguen siendo altas.

"Estamos en la pendiente descendente de la cumbre del Ómicron, pero aún tenemos más trabajo por hacer", dijo Chokshi. "Estas cifras siguen siendo muy altas, lo que significa que la transmisión comunitaria sigue siendo generalizada y tendremos que seguir de cerca estas tendencias".

En todo el estado, las tasas centrales de COVID-19 continúan cayendo y la Ciudad de Nueva York ahora tiene el segundo promedio de positividad móvil de siete días más bajo (14.28 %) solo detrás del Nivel Sur, que realiza casi 30 veces menos pruebas de COVID diariamente.

Las muertes, el último indicador rezagado, siguen siendo altas, con otras 152 reportadas por el estado el lunes. Ochenta de ellos estaban en la Ciudad de Nueva York.

Adams, un demócrata que asumió el cargo el primero de enero, ha adoptado una postura optimista sobre la pandemia, instando a los neoyorquinos a tomar precauciones y vacunarse y reforzarse, pero no dejar que el COVID-19 controle sus vidas. También dijo repetidamente que la ciudad no puede permitirse más cierres de negocios o escuelas.

El sistema escolar de la ciudad fue uno de los primeros en volver a la instrucción en persona después de que la pandemia golpeó en 2020 y las escuelas cerraron en marzo por el resto del año. Comenzó un plan híbrido en el otoño de 2020, con la mayoría de los estudiantes dentro de la escuela algunos días a la semana y en casa aprendiendo en línea el resto del tiempo.

Los estudiantes de la Ciudad de Nueva York regresaron a la instrucción presencial de tiempo completo el otoño pasado.

Hasta el lunes, había 659 casos de COVID informados actualmente en las escuelas de la Ciudad de Nueva York, más de un tercio de ellos entre estudiantes. Ninguna orden escolar o de aula ordenada por el Departamento de Salud está vigente en este momento, dice el sitio web del DOE.