La hispanidad, autoidentidad y diversidad son puntos de enfoque en el mundo de los cómics

What to Know El fin de semana pasado, miles de aficionados se reunieron en el Javits Center de la Ciudad de Nueva York para la convención anual de la cultura popular mejor conocida como Comic Con.

Aunque ser fanático de los cómics o superhéroes es divertido, las historias detrás de los disfraces brindan a los niños, igual que los adultos, una avenida para conectarse con la autoidentidad y diversidad.

La diversidad y la inclusión en los cómics brindan a sus lectores una forma de verse a sí mismos en un papel principal y por esta misma razón hay algunos educadores que creen que estos cómics son una herramienta adicional en sus aulas.

NUEVA YORK -- El fin de semana pasado, miles de aficionados se reunieron en el Javits Center de la Ciudad de Nueva York para la convención anual de la cultura popular mejor conocida como Comic Con.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aunque ser fanático de los cómics o superhéroes es divertido, las historias detrás de los disfraces brindan a los niños, igual que los adultos, una avenida para conectarse con la autoidentidad y diversidad.

Edgardo Miranda-Rodriguez, filántropo y creador del cómic "La Borinqueña", es un gran ejemplo como el medio de los cómics y las novelas gráficas abren la puerta a la autoidentidad y aceptación.

“"Lo que me inspiró a convertirme en artista fue el poder que la narración de historias puede brindar a aquellos que acogen estas novelas gráficas o cómics Es un medio visual, pero cuando se hace correctamente, puede crear un efecto transformador en un individuo. En mi espacio, como novelista gráfico puertorriqueño, como persona de color, tomo la posibilidad de crear un personaje que abarque su legado cultural y nacionalidad de una manera y en una industria que ni siquiera refleja que ella existe", dijo Miranda-Rodríguez.

Por su parte, Andrea Rose Washington y Cerece Rennie Murphy, ambas autoras afroamericanas de novelas de fantasía, empezaron a crear sus historias debido a que no tenían personajes similares a ellas cuando estaban creciendo.

"Es genial escribir historias con personajes que se parecen físicamente a nosotros porque los niños se quieren ver reflejados en lo que leen", dijo Washington. "Para mí, definitivamente es muy importante porque al crecer no tuve eso..Al crecer tuve que encontrar un personaje y hacer que se pareciera a mí porque los niños crecen y se ven a sí mismos como algo a lo que pueden aspirar en su imaginación”.

Murphy compartió el mismo punto que Washington, diciendo que tener a un personaje al cual te puedes identificar es sumamente importante.

“Te conectas con los personajes", dijo. "Es más fácil verse a uno mismo, es más fácil empatizar, es más fácil de entender. Es lo que todos experimentamos... realmente el impulso ahora es incluir a todos los lectores. Todos tienen la misma experiencia, pero si no te ves a ti mismo, no te conectas de la misma manera".

La diversidad y la inclusión en los cómics brindan a sus lectores una forma de verse a sí mismos en un papel principal y por esta misma razón hay algunos educadores que creen que estos cómics son una herramienta adicional en sus aulas, especialmente para los estudiantes que pueden tener dificultades con el aprendizaje tradicional.

En la escuela siempre hay esos libros clásicos de lectura, pero según el bibliotecario escolar Thomas Knowlton, trayendo cómics al aula presenta una forma diferente de aprender.

“Creo que lo más importante que me gustaría decirle a un educador que quisiera usar novelas gráficas o cómics, sería que no es una proposición de uno u otro", dijo Knowlton, bibliotecario de la secundaria the High School of Fashion Industries en Manhattan. "Se trata de leer más, no de leer menos….creo que es importante tener cosas que son tópicos y realmente capturan las experiencias de los estudiantes de hoy”.