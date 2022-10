La gobernadora Hochul firma una ley para responsabilizar a los contaminadores del agua potable

NUEVA YORK -- El miércoles, la gobernadora Kathy Hochul firmó una nueva legislación (S.8763A/A.9824A) que permitirá a las autoridades locales de agua emprender acciones legales contra los contaminadores de agua potable por reclamos que anteriormente estaban prohibidos debido al estatuto de limitaciones.

Las autoridades locales del agua generalmente solo pueden presentar demandas legales contra las empresas dentro de los tres años posteriores a la fecha en que ocurrió la mala conducta o la contaminación.

La nueva legislación permitirá a los proveedores públicos de agua reactivar cualquier acción, reclamo civil o causa de acción que involucre un contaminante emergente que haya sido prohibido por haber expirado el estatuto de limitaciones.

Esto permite a las autoridades locales del agua emprender acciones contra los contaminadores para recuperar los costos de tratamiento y filtración como resultado de la contaminación.

“Todos los neoyorquinos merecen acceso a agua potable limpia, segura y asequible”, dijo la gobernadora Hochul. "Al firmar esta legislación, que brinda a los proveedores locales de agua otra vía para tomar medidas contra los contaminadores y recuperar los costos de tratamiento o filtración, nos aseguramos de no solo responsabilizar a estas empresas, sino también priorizar la salud y el bienestar de los neoyorquinos".

La nueva ley otorga a los proveedores hasta un año y medio a partir del miércoles para iniciar acciones contra los contaminadores por reclamos que de otro modo podrían prescribir.

Además, la legislación define como contaminante emergente toda sustancia física, química, microbiológica o radiológica que se identifique o catalogue como contaminante emergente en la salud pública o en cualquier otra ley.

"Todos necesitamos y merecemos agua limpia, pero también necesitamos agua asequible", dijo la directora ejecutiva de Citizens Campaign for the Environment, Adrienne Esposito. "El público no contaminó nuestras aguas, lo hizo la industria. Por lo tanto, el público no debe pagar el alto costo de la filtración. La legislación garantiza que los contaminadores puedan ser procesados retroactivamente y responsabilizados por las necesidades de tratamiento del agua potable. Garantiza que los contaminadores responsable del costo significativo del tratamiento de nuestros suministros de agua potable".

"Esta es una gran victoria para el agua limpia, el agua asequible y la protección de la salud pública. Estamos encantados de que el gobernador Hochul haya firmado este proyecto de ley y haya avanzado en la meta de agua limpia y asequible en el estado de Nueva York".