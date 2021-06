La Corte Suprema no desviará los planes para que empresa construya un gasoducto de 116 millas de PA a NJ

Lo que debes saberLa Comisión Federal Reguladora de Energía había permitido que el proyecto de la compañía avanzara en 2018 al otorgar a PennEast un llamado certificado de conveniencia y necesidad pública, pero siguieron demandas.Lo que debes saber Tanto los jueces liberales como los conservadores, con una votación de 5-4, fallaron a favor de PennEast Pipeline Co.

El gasoducto planificado de 116 millas se extenderá desde el condado de Luzerne de Pensilvania hasta el condado de Mercer en Nueva Jersey.

La Comisión Federal Reguladora de Energía había permitido que el proyecto de la compañía avanzara en 2018 al otorgar a PennEast un llamado certificado de conveniencia y necesidad pública, pero siguieron demandas.

NUEVA JERSEY - La Corte Suprema fallo el martes del lado de una empresa de oleoductos en una disputa con Nueva Jersey por la tierra que la empresa necesita para construir un gasoducto de gas natural.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Tanto los jueces liberales como los conservadores se unieron a la regla, con una votación de 5-4, para que PennEast Pipeline Co pueda procesar su construcción.

El gasoducto planificado de 116 millas se extenderá desde el condado de Luzerne en Pensilvania hasta el condado de Mercer en Nueva Jersey. La Comisión Federal Reguladora de Energía había permitido que el proyecto de la compañía avanzara en 2018 al otorgar a PennEast un llamado certificado de conveniencia y necesidad pública, pero siguieron demandas.

La compañía finalmente llevó a Nueva Jersey a los tribunales para adquirir terrenos controlados por el Estado para su proyecto. PennEast argumentó que la aprobación de su proyecto por parte de la comisión le permitió llevar a Nueva Jersey a los tribunales y usar el dominio eminente para adquirir propiedades controladas por el Estado. La Corte Suprema estuvo de acuerdo.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió para la mayoría que cuando la FERC emite un certificado de conveniencia y necesidad pública, la ley federal autoriza al titular del certificado a "condenar todos los derechos de paso necesarios, ya sean de propiedad privada o estatal".

A Roberts se unieron los jueces conservadores Samuel Alito y Brett Kavanaugh y los jueces liberales Stephen Breyer y Sonia Sotomayor.

La decisión del tribunal superior no pone fin al litigio sobre la construcción del oleoducto. Una impugnación separada del oleoducto que involucra a Nueva Jersey está pendiente en una corte federal de apelaciones en Washington.

Durante los argumentos en el caso en abril, un abogado de PennEast Pipeline Co. reconoció que si la compañía hubiera perdido en la Corte Suprema, el gasoducto de 120 millas "no se construiría al menos en nada parecido a su configuración actual".

Nueva Jersey, que se opone al proyecto del gasoducto, había argumentado que PennEast no podía llevar al Estado a los tribunales para adquirir la propiedad, solo el gobierno de los Estados Unidos puede hacerlo. El Estado argumentó que una ley federal, la Ley del Gas Natural, no autoriza explícitamente las demandas privadas de partes privadas contra los estados.

Un tribunal federal de apelaciones se puso del lado de Nueva Jersey, mientras que un tribunal inferior se puso del lado de PennEast.

“Esta decisión es más que solo el proyecto PennEast; protege a los consumidores que dependen de proyectos de infraestructura, que se encuentran en beneficio público después de exhaustivas revisiones científicas y ambientales, de que se les niegue el acceso a la energía que tanto necesitan los intereses políticos estatales estrechos", Anthony Cox, presidente de la Junta de Directores de PennEast, dijo en un comunicado sobre el fallo el martes. "PennEast entendió que Nueva Jersey presentó este caso con fines políticos, pero las crisis energéticas de los últimos años en California, Texas y Nueva Inglaterra han demostrado claramente por qué la infraestructura interestatal de gas natural es tan vital para nuestro país, estilo de vida, seguridad pública y la consecución de objetivos de energía limpia".

Por su parte, el fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir S. Grewal, señaló la decepción ante el fallo y resaltó que no es el final de la lucha. “Aunque estamos decepcionados por el fallo de 5-4 de hoy en la Corte Suprema, este no es el final del camino en nuestra lucha contra el oleoducto PennEast. Todavía tenemos otros desafíos legales en curso a este gasoducto propuesto, que es innecesario y sería destructivo para las tierras de Nueva Jersey. Me enorgullece continuar esta lucha en nombre de nuestros residentes, e insto al Gobierno federal a que revise esta propuesta dañina de nuevo”, dijo el fiscal Grewal.

El caso es PennEast Pipeline Co. v. Nueva Jersey, 19-1039.