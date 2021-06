Inspectores de la MTA omitieron inspecciones y presentaron informes falsos: Investigación

NUEVA YORK - Una investigación detonada por múltiples incidentes de escombros que caen de las vías del metro de Nueva York encontró que siete inspectores omitieron las inspecciones obligatorias y los informes falsificados, dijo el jueves el organismo de control de la MTA.

La investigación, que duró casi un año, comenzó después de múltiples episodios en 2019 de escombros que cayeron de vías elevadas del metro sobre automóviles y carreteras, particularmente en Queens. Eso provocó un esfuerzo en todo el sistema para mejorar el rastreo y la recolección de escombros, pero también una investigación de la Oficina del Inspector General de la MTA.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Al principio, a la OIG le preocupaba que los inspectores no estuvieran recorriendo sus secciones asignadas porque, en algunos casos, no se podía encontrar una explicación razonable de por qué no se habían identificado los escombros sueltos durante las inspecciones requeridas dos veces por semana", dijo la oficina del inspector general dijo en un comunicado de prensa.

La investigación finalmente encontró que siete inspectores no realizaron las inspecciones asignadas y luego presentaron el papeleo que decía que sí. Los siete fueron finalmente suspendidos; seis recibieron advertencias finales y se les prohibió realizar inspecciones durante cinco años.

“Es espantoso que tantos inspectores de vías, en tantas ocasiones, se salten las inspecciones de seguridad, presenten informes falsos para cubrir sus huellas y luego mintieran a los investigadores de la OIG al respecto”, dijo la inspectora general de la MTA Carolyn Pokorny en un comunicado.

La oficina de Pokorny dijo que la MTA acordó implementar todas las recomendaciones de la oficina para mejorar la supervisión de los inspectores de vías.