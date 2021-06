Icónico espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s regresa tras una ardua lucha contra el COVID-19 en Nueva York

Lo que debes saber El legendario espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy's regresa a Nueva York con toda su fuerza este año; míralo en persona o disfruta de la emoción durante un entretenimiento especial de dos horas repleto de estrellas que se transmite por NBC; comienza a las 8 p.m.

El programa de este año lanzará más de 65,000 cohetes y efectos y destacará a los héroe s que llevamos dentro, saludando la valentía y el optimismo estadounidense mientras la nación continúa recuperándose de la pandemia de COVID-19.

La partitura musical contará con clásicos patrióticos como "The Star-Spangled Banner" y "America the Beautiful", junto con la superestrella Tori Kelly cantando una poderosa interpretación del clásico de Rodgers y Hammerstein "You’ll Never Walk Alone" del musical Carousel.

NUEVA YORK - El icónico espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia de Macy's regresará a la ciudad de Nueva York con toda su fuerza este verano después de que la pandemia de COVID-19 frustró esta y varias exhibiciones más pequeñas en cada uno de los cinco condados en el transcurso de una semana, anunciaron los organizadores el jueves.

La celebración más grande de Estados Unidos del 4 de julio está programada para resaltar al héroe que llevamos en nuestro interior, saludando la valentía y el optimismo de Estados Unidos con una exhibición pirotécnica asombrosa lanzada desde cinco barcazas ubicadas en el East River de Manhattan, dijeron los organizadores.

El programa de este año lanzará más de 65,000 cohetes y efectos, deleitando a multitudes de neoyorquinos y nacionales que pueden ver la emoción durante un especial de entretenimiento de dos horas repleto de estrellas en nuestra cadena hermana NBC. Comienza el 4 de julio a las 8 p.m.

Si bien puede ver la increíble pantalla en cualquier lugar que tenga una vista sin obstáculos del cielo sobre el East River, habrá lugares de observación pública. Aquellos serán configurados y administrados por el NYPD. Los espectadores completamente vacunados pueden ver el espectáculo desde partes elevadas del FDR Drive en Manhattan con puntos de entrada en las calles East 23rd, East 34th y East 42nd.

La visualización pública para los espectadores no vacunados estará disponible a lo largo de partes de los muelles de Queens, Brooklyn y Manhattan, aunque eso podría cambiar a medida que evolucionen las regulaciones de salud y seguridad. Visite el sitio web de Macy's para obtener la información de visualización más actualizada. La vista pública de ADA / necesidades especiales para espectadores verificados completamente vacunados será accesible en el punto de entrada de East 34th Street.

Clásicos patrióticos como "The Star-Spangled Banner" y "America the Beautiful", con presentaciones invitadas de The United States Army Field Band y Soldiers Chorus, se mezclan con instrumentales originales y una interpretación vertiginosa de "Lift Every Voice and Sing" de Broadway Inspirational Voices para una partitura musical dramática.

La partitura de Macy's Fireworks también contará con la superestrella de la música Tori Kelly cantando una poderosa interpretación del clásico de Rodgers y Hammerstein "You’ll Never Walk Alone" del musical Carousel.

"Este tributo a los héroes cotidianos será el corazón de los fuegos artificiales de Macy's de este año y servirá como acompañamiento musical para el momento característico de Macy's Golden Mile del espectáculo, donde miles de conchas de tonos dorados crean un dramático efecto de cascada a 300 metros de altura en el aire y más de una milla de ancho a través del East River ", dijeron los organizadores en un comunicado.

Macy's comenzó su espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio en Nueva York en 1976. Ahora en su aniversario 45, la exhibición de 25 minutos contará con una gran cantidad de conchas y efectos en docenas de colores y formas que incluyen abanicos eclipsantes, arco iris de triple enlace, medusas azules con tentáculos crepitantes. y cascadas rojas, blancas y azules, que crean efectos dramáticos a una milla a través del río y desde 1,000 pies de altura hasta la orilla del agua, dijo un comunicado de prensa.

"¡El verano de la ciudad de Nueva York está en marcha!" declaró un exuberante alcalde Bill de Blasio. "Los neoyorquinos han trabajado duro para luchar contra COVID-19 y construir una recuperación para todos nosotros. Este verano, estamos ansiosos por volver a conectarnos con los eventos icónicos que hacen que nuestra ciudad sea grandiosa. Estos fuegos artificiales nos enorgullecen a todos de ser nuevos Neoyorquinos y estadounidenses, y espero con ansias una visualización alegre y segura este año".

"Mientras Estados Unidos conmemora el Día de la Independencia, estamos encantados de unirnos a la celebración con una espectacular exhibición de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy's en honor al espíritu heroico de nuestra nación", agregó Will Coss, productor ejecutivo de los fuegos artificiales del 4 de julio de Macy's. "En vivo desde la ciudad de Nueva York, cinco barcazas ubicadas en el East River lanzarán una celebración épica que inspirará un renovado sentido de esperanza y optimismo entre nuestros compañeros neoyorquinos y espectadores de todo el país".