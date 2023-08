Enfermeras de hospital universitario Robert Wood Johnson en NJ declaran huelga

What to Know Cientos de enfermeros y enfermeras se declararon en huelga en un hospital universitario de Nueva Jersey, descontentos con los niveles de personal y sus salarios.

La huelga de enfermeras en el Hospital Robert Wood Johnson en New Brunswick comenzó el viernes por la mañana, cuando las multitudes se reunieron fuera del campus en piquetes.

Otros temas en juego incluyen la falta de beneficios médicos de jubilación y un tope en los costos del seguro médico, dijo el sindicato de enfermeras.

NUEVA JERSEY -- Cientos de enfermeros y enfermeras se declararon en huelga en un hospital universitario de Nueva Jersey, descontentos con los niveles de personal y sus salarios.

Según el hospital, las enfermeras de Robert Wood Johnson son las mejor pagadas del estado y el hospital se encuentra entre los que cuentan con el personal más alto. En un comunicado, el hospital dijo que ha hecho todo lo posible para evitar una huelga.

"Estamos profundamente decepcionados de que el Sindicato haya decidido tomar esta acción extrema. No llegó ni debería haber llegado a esto. Esta no es una huelga de necesidad y podría haberse evitado si el Sindicato no hubiera estado tan concentrado en este resultado. Nadie se beneficia de una huelga, y menos nuestras enfermeras”, dice el comunicado.

Pero los enfermeros y enfermeras, parte de los 1,700 trabajadores del hospital representados por United Steel Workers Local 4-200, dijeron que el hospital no está haciendo lo suficiente. Es por eso que el sindicato le avisó al hospital que se avecinaba una huelga después de que venciera su contrato el mes pasado.

“No nos están dando esa ración de personal segura que necesitamos. Nos están dando pautas, las pautas no brindan una proporción real”, dijo Adriana Mantilla, enfermera del hospital.

Si no contamos con una cantidad segura de personal, no podemos atender adecuadamente a los pacientes de manera segura. Necesitamos tener eso para poder cuidar a sus hijos en situaciones críticas. Eso es lo que hacemos todos los días en la sala de emergencias pediátricas”, dijo la enfermera Elizabeth Amplo.

El hospital dijo que "dos veces" cumplieron con las demandas del sindicato y se ofrecieron a ir a arbitraje o someterse a una junta de investigación, pero el sindicato rechazó ambas propuestas. Los funcionarios del hospital dijeron que están esperando una respuesta de una nueva oferta dada el miércoles.

“Queremos asegurarles a nuestros pacientes, sus familias y nuestra comunidad que continuamos atendiendo a nuestros pacientes sin interrupción. Permaneceremos completamente abiertos y continuaremos brindando la atención de alta calidad que merecen”, dijo el hospital en su comunicado.