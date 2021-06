Gerente de Shake Shack demanda a policías y sindicatos del NYPD tras falsa acusación de envenenamiento

NUEVA YORK - Un gerente de Shake Shack presentó una demanda contra los sindicatos de policías y los agentes de policía de la ciudad de Nueva York que afirmaron el año pasado que fueron envenenados deliberadamente por los empleados de la cadena de hamburguesas.

El gerente, Marcus Gilliam, afirmó en la demanda presentada el lunes que la policía lo arrestó falsamente después de que tres policías dijeron que estaban enfermos por algo en sus batidos en el Fulton Transit Center Shake Shack. Como resultado, Gilliam dice que sufrió daños emocionales y psicológicos y daños a su reputación.

"Sentí que me violaron", le dice el gerente a NBC New York. "No me sentía seguro en mi propia área. A veces me encontraba con la policía, o con uno de los policías, y entraba en pánico. Me desconectaba".

La demanda nombró a Patrick Lynch, presidente de la Police Benevolent Association, la Detectives 'Endowment Association y los oficiales de policía de Nueva York involucrados, según documentos judiciales.

Poco después del incidente del 15 de junio de 2020, Lynch envió un mensaje a los miembros del sindicato advirtiéndoles que "inspeccionen cuidadosamente cualquier alimento preparado que compren mientras están de servicio para detectar una posible contaminación".

"Cuando los agentes de policía de la ciudad de Nueva York ni siquiera pueden tomar una comida sin ser atacados, está claro que el entorno en el que trabajamos se ha deteriorado a un nivel crítico", dijo Lynch. "No podemos permitirnos bajar la guardia ni por un momento".

El abogado de Gilliam, Elliot Shields, dice que los sindicatos policiales estaban inventando una "narrativa falsa" de agentes de policía atacados en ese momento, refiriéndose a las protestas que estallaron el verano pasado por el asesinato de George Floyd por parte de la policía de Minnesota y otros estadounidenses negros como Breonna Taylor y Elijah McClain.

Los oficiales que ordenaron los batidos estaban trabajando en una de las protestas esa noche, dijo la PBA. Sin embargo, Gilliam y otros empleados de Shake Shack ni siquiera podían saber que el pedido de comida pertenecía a agentes de policía porque los investigadores descubrieron que habían realizado sus pedidos, que ya estaban empaquetados cuando los policías llegaron a recogerlos, en una aplicación.

Según la demanda, Gilliam dijo que cooperó con los investigadores que rápidamente descubrieron que ninguno de los empleados puso lejía ni ninguna otra sustancia tóxica dentro de los batidos. Sin embargo, un sargento de policía afirmó en el lugar que el empleado de Shack Shake "puso a tres de mis policías en el hospital" y los sindicatos de la policía enviaron advertencias de que los policías "empezaron a vomitar" después de beber los batidos, todo ello sabiendo que sus afirmaciones eran falso, dijo Gilliam.

"La PBA y la DEA sabían que el correo electrónico era falso porque los oficiales habían ido al hospital y fueron dados de alta sin mostrar ningún síntoma", se lee en parte de la demanda.

Gilliam dice que los agentes de policía lo detuvieron ilegalmente durante aproximadamente cinco a seis horas y que no tenían una causa probable para arrestarlo por ningún delito. El gerente agregó que luego se burlaron de él en su lugar de trabajo por las falsas acusaciones. Desde entonces ha renunciado.

Un portavoz de la policía de Nueva York dijo más tarde que la sustancia encontrada en las bebidas ingeridas por los agentes esa noche era una solución limpiadora que quedaba en la máquina de bebidas.

Hasta ahora, ni la ciudad ni la policía han comentado sobre la demanda.