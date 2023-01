George Santos evita a los medios en DC, ignora las preguntas mientras su personal cierra la puerta de la oficina

Qué saber El representante electo George Santos ha rechazado rotundamente los pedidos de renuncia a pesar de las múltiples investigaciones sobre las finanzas de su campaña y una serie de mentiras en evolución que afectan prácticamente todos los aspectos de su vida.

El republicano, elegido para representar al 3.er distrito del Congreso de Nueva York, se negó a hacer comentarios a los periodistas el martes por la mañana cuando pasó por una avalancha de medios de camino a su oficina en Washington, D.C.; ha reconocido "embellecer" su historia de vida y ha dicho: "Hacemos estupideces en la vida".

Los fiscales federales y locales están investigando las finanzas de su campaña, mientras que el fiscal general de Nueva York también está investigando las acusaciones, y los fiscales de distrito tanto en Queens como en Long Island están evaluando si pudo haber infringido alguna ley.

NUEVA YORK -- El asediado representante electo de Long Island, George Santos, prestará juramento el martes a pesar de una creciente espiral de controversia, desde investigaciones federales y locales sobre los gastos de su campaña hasta mentiras sobre su historia familiar, currículum y educación y, más recientemente, aparentemente usando ese juramento ceremonial como una recaudación de fondos privada.

El republicano, elegido para representar al tercer distrito congresional de Nueva York, se negó a comentar con los reporteros el martes por la mañana cuando pasó por una avalancha de medios de camino a su oficina en Washington, D.C.

Después de correr a través de lo que a veces parecía ser la parte más vulnerable del edificio de oficinas de Longworth, uno de los tres construidos para la Cámara de Representantes de EEUU, subió una escalera mecánica y él y su personal cerraron la puerta de su oficina.

Santos, de 34 años, ha negado rotundamente los crecientes pedidos de renuncia en las últimas semanas como un montón de supuestas falsedades, mentiras parciales o absolutas que involucran una variedad de temas, desde su madre hasta la educación, el historial laboral, la orientación sexual y ahora un salario. para asistir a la juramentación, nubla lo que inicialmente fue elogiado como una gran victoria para el republicano abiertamente homosexual que ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Long Island que ocupó durante mucho tiempo el partido opuesto.

Fue visto como uno de los pocos puntos brillantes del Partido Republicano en lo que de otro modo fue una elección de medio término decepcionante.

Pero a medida que comenzaron a surgir informes de que había mentido acerca de tener ascendencia judía, una carrera en las principales firmas de Wall Street y un título universitario, Santos se convirtió en una distracción para los republicanos que se preparaban para tomar el control de la Cámara.

Si bien algunos compañeros republicanos han pedido investigaciones de ética o la renuncia de Santos, los líderes republicanos de la Cámara, incluido Kevin McCarthy, que se postula para convertirse en el próximo presidente de la Cámara, se han mantenido en silencio.

Por su parte, Santos se disculpó por sus inventos, pero los minimizó como "pecados" por embellecer su currículum y le dijo a The New York Post que "hacemos cosas estúpidas en la vida".

Santos, al igual que otros nuevos miembros del Congreso, no puede prestar juramento hasta que haya un nuevo orador.

Los formularios de divulgación financiera de Santos muestran que acumuló una fortuna rápida a pesar de los recientes problemas financieros y que gastó grandes cantidades de fondos de campaña en viajes y hoteles.

Los fiscales federales en Nueva York comenzaron a examinar los antecedentes de Santos y sus transacciones financieras. La oficina del fiscal general de Nueva York dijo que está investigando las acusaciones en torno a Santos, mientras que las oficinas de los fiscales de distrito locales en Queens y Long Island también dijeron que están revisando si violó alguna ley.

El New York Times descubrió registros en Brasil que muestran que Santos fue objeto de una investigación criminal allí en 2008 por acusaciones de que usó cheques robados para comprar artículos en una tienda de ropa en la ciudad de Niteroi, cerca de Río de Janeiro. En ese momento, Santos habría tenido 19 años. El Times citó a los fiscales locales diciendo que el caso estaba inactivo porque Santos nunca había comparecido ante el tribunal.

Santos ha negado que las autoridades de América del Sur lo estuvieran buscando.

Pero en un comunicado el martes, los fiscales estatales de Río de Janeiro dijeron que ahora que se conoce la ubicación de Santos, solicitarán la reapertura del caso.

Se espera que los demócratas en el Congreso busquen varias vías contra Santos, incluida una posible queja ante la Comisión Federal de Elecciones y la presentación de una resolución para expulsarlo una vez que sea miembro en funciones.

Hasta 2020, Santos no tenía activos y un ingreso de $55,000 de LinkBridge Investors, según declaraciones de divulgación financiera presentadas ante el secretario de la Cámara.

Dos años después, en una presentación similar, Santos informó ingresos de entre $1 millón y $5 millones para cada uno de los años 2022 y 2021, todos provenientes de la Organización Devolder, de la cual tenía una participación total. Describió a la entidad como una “empresa consultora de introducción de capital”.

Los registros de la campaña federal muestran que prestó a su campaña más de $700,000.

The North Shore Leader, un periódico local de Long Island, planteó preguntas antes de las elecciones sobre las finanzas y los gastos de campaña de Santos, un informe que atrajo poca atención en ese momento. Al anunciar que respaldaba a su oponente, el periódico citó el comportamiento de Santos y lo llamó "incompleto" y "probablemente solo un fabulista, un farsante".

Pero sus declaraciones sobre antecedentes, sus divulgaciones financieras y gastos de campaña no atrajeron la atención generalizada hasta diciembre, cuando The New York Times examinó la narrativa que Santos presentó a los votantes durante su campaña.

Desde entonces, Santos ha admitido haber mentido sobre trabajar para Citigroup y Goldman Sachs, además de haber obtenido una licenciatura en finanzas y economía de Baruch College en Nueva York.

Más allá de su currículum, Santos inventó una historia de vida que también ha sido cuestionada, incluidas las afirmaciones de que sus abuelos “huyeron de la persecución judía en Ucrania, se establecieron en Bélgica y nuevamente huyeron de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial”.

Durante su campaña, se refirió a sí mismo como “un judío estadounidense orgulloso”.

Se retractó de esa afirmación y dijo que nunca tuvo la intención de reclamar la herencia judía, lo que podría haber aumentado su atractivo entre las importantes filas de votantes judíos de su distrito.

“Nunca dije ser judío”, dijo Santos al Post. "Yo soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que era ‘judío’”.