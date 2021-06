Gata es cruelmente baleada en Long Island, dajándola paralítica

NUEVA YORK - Las autoridades buscan a un despiadado pistolero que de dejó paralítica a una gatita tras balearla despiadadamente en Long Island.

Gracie, la gata, podría ser vista en un vecindario de Glen Cove caminando junto a sus hermanos perros, pero desapareció el martes. Su dueño, DJ Hunnicutt, descubrió más tarde que su felina de 5 años había recibido un disparo.

"Nunca piensas que le van a disparar a tu animal. Piensas que potencialmente puede ser atropellado por un automóvil, pero ¿un disparo? Solo te sorprende. No se siente real hasta el día de hoy", dijo Hunnicutt, y agregó que no entiende cómo alguien podría lastimar una gatita tan amistosa. "Ella jugaría con cualquiera. Corría hacia ti y quería ser una mascota como cualquier otro perro".

Un vecino descubrió a Gracie en su patio trasero poco después de su desaparición. Inmediatamente llamaron a un veterinario que vivía a un par de puertas de la cuadra.

"Agarré mi porta gatos, me acerqué a mirar al gato, vi que estaba paralizado, no podía moverse. No sabía si era un gato callejero o de propiedad", recordó Mara Digrazia. Llevó a Gracie a la clínica, corrió su microchip al día siguiente y descubrió que pertenecía a Hunnicutt.

El veterinario también descubrió que a la felina le habían disparado dos veces, una en la columna, con lo que parece ser una pistola de perdigones. Gracie sobrevivirá, pero es demasiado pronto para saber si volverá a caminar, dijo su dueño.

"Es posible que [ella] no pueda orinar por sí misma. A partir de ahora, los próximos tres días son vitales", dijo Hunnicutt.

La SPCA ahora ofrece una recompensa por la información que lleva al tirador.

"Es simplemente terrible. Esto no es algo que deba hacerse, como todos decían, especialmente en una comunidad con niños. Tengo tres bebés. ¿Y si fallaron, rebotaron, alguien podría haber resultado herido?", Agregó Hunnicutt.

Si sospecha de crueldad o negligencia hacia los animales, llame a la Policía o a la línea directa confidencial de crueldad hacia los animales de la SPCA del condado de Nassau al 516-843-7722.