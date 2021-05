Fuente: NJ retirará el mandato de usar máscaras en los interiores la próxima semana

NUEVA JERSEY -- Se espera que Nueva Jersey levante su mandato de usar máscaras en los interiores en una semana, dijo una fuente de la oficina del gobernador a nuestra cadena hermana News 4.

La noticia de la decisión del gobernador Phil Murphy de retirar el mandato se produce unos días después de que anunció que los requisitos de las máscaras seguirían vigentes para la mayoría de los ambientes interiores "por el momento", incluso cuando el estado retiró su regla de las máscaras para exteriores.

El gobernador de Nueva Jersey había dicho que levantaría el mandato de máscaras interiores cuando más personas en su estado estén completamente vacunadas, pero no llegó a detallar un umbral específico.

"He estado colgando mi sombrero en el Día de los Caídos desde diciembre", dijo Murphy el miércoles, "así que cuidado ese espacio".

La decisión de Murphy de no adoptar de inmediato la última guía de los CDC dejó a Nueva Jersey como uno de los pocos estados que mantiene a las personas completamente vacunadas con máscaras en la mayoría de los entornos de interior.

NJ.com informa que la noticia será anunciada el lunes por el gobernador y adoptada por el estado el viernes 28 de mayo, a tiempo para el fin de semana festivo del Día de los Caídos.

"Si bien hemos logrado un progreso tremendo, todavía no estamos fuera de peligro. La mayoría de los habitantes de Nueva Jersey aún no están vacunados y no estamos verificando el estado de las vacunas de nadie en la puerta cuando van al supermercado o a una ferretería, por ejemplo ", dijo Murphy el lunes. "No sé cómo podemos esperar que los trabajadores digan quién está vacunado de quién no, y es injusto poner la carga sobre los dueños de negocios y los empleados de primera línea para vigilar a cada cliente".

Pero el estado reconoció algunos avances en la lucha contra el virus y dijo el lunes que eliminaría su advertencia de viaje. Con ese cambio, los visitantes de Nueva Jersey ya no tendrán que ponerse en cuarentena.

Si bien hace solo unas semanas Nueva Jersey tenía la tasa de casos y la tasa de mortalidad per cápita más alta de la nación, las cifras del estado han mejorado drásticamente. Durante el fin de semana, se convirtió en el estado más grande del país en alcanzar un umbral clave del 70 por ciento de los adultos vacunados.

Nueva Jersey también ha elevado los límites de capacidad para cenas bajo techo, lugares de culto, comercios minoristas, gimnasios, salones de belleza, parques de atracciones, piscinas, espectáculos y otros eventos con servicio de catering a partir del miércoles.