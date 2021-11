Expulsan sacerdote de la Diócesis de Brooklyn tras investigación de denuncia de abuso sexual a un menor en la década de 1970

Un reverendo de la Diócesis de Brooklyn, que trabajaba tiempo parcial para la comunidad hispana en dos iglesias católicas de Queens, fue removido del ministerio público luego de que la institución encontrara creíble una denuncia de abuso sexual a un menor que remonta a la década de 1970.

El reverendo Peter Mahoney, de 86 años, fue removido luego de que la Junta de Revisión Diocesana (DRB) investigó la denuncia y concluyó que las acusaciones pueden ser ciertas, señaló el lunes la Diócesis de Brooklyn. Mahoney trabajaba en las iglesias Saint Anne en Flushing y St. Nicholas of Tolentine en Jamaica.

Eso significa que no se le permitirá a Mahoney celebrar misa públicamente, no podrá ejercer ningún ministerio público y no podrá vivir en una residencia eclesiástica. Su nombre también se agregará a la lista de sacerdotes creíblemente acusados en el sitio web de la Diócesis de Brooklyn.

La acusación llegó a la Línea de Denuncias de la Diócesis de Brooklyn el 2 de octubre de 2020, y fue remitida para investigación y enviada a la policía en esa fecha.

El presunto abuso tuvo lugar entre 1975 y 1978 mientras el reverendo Mahoney estaba sirviendo en St. Martin of Tours en Brooklyn. La Diócesis de Brooklyn aclaró que su decisión no debe interpretarse como un juicio de culpabilidad del sacerdote. Sin embargo, es un reconocimiento de la posibilidad de que se haya producido un delito y, por lo tanto, debido a la preocupación por la seguridad de los fieles, se determinó que era necesario destituir al sacerdote del ministerio.

El 8 de abril de 2021, se presentó una demanda contra el reverendo Mahoney en virtud de la Ley de Víctimas Infantiles con una acusación de otro reclamante.

La Diócesis de Brooklyn se compromete a brindar atención pastoral a las víctimas. La Oficina del Ministerio de Asistencia a las Víctimas brinda asesoramiento inicial de apoyo, referencias para terapia y recursos pastorales para las víctimas de abuso sexual. La Diócesis organiza una Misa de Esperanza y Sanación anual donde los fieles se reúnen y oran por las víctimas del abuso sexual del clero.

La Diócesis de Brooklyn tiene una política de tolerancia cero que establece que cualquier miembro del clero acusado de manera creíble de abuso sexual de un menor es retirado permanentemente del ministerio.

Se alienta a cualquier persona que haya sido víctima de abuso sexual por parte del clero informarlo a las fuerzas del orden público o a la Línea de denuncia gratuita establecida por la Diócesis al 1-888-634-4499. Todas las llamadas se envían a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.