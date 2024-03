Exoficial del NYPD absuelto de asesinato por dispararle a amigo durante un enfrentamiento

NUEVA YORK -- Un exoficial de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) fue absuelto de asesinato por dispararle a su amigo de la infancia durante un enfrentamiento en Long Island.

Un jurado condenó el jueves a Errick Allen, de 30 años, únicamente por amenazar en el tiroteo del 12 de mayo de 2020 contra Christopher Curro, informó Newsday.

Allen estaba fuera de servicio cuando le disparó a Curro, su amigo de la escuela primaria en North Massapequa. La oficina de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, investigó el tiroteo porque involucraba a un oficial de policía.

Los fiscales de la oficina de James dijeron durante el juicio de cinco semanas que Allen le disparó a Curro "al estilo de una ejecución" en la cabeza, el cuello y el brazo luego de un intercambio de mensajes de texto enojados. El abogado defensor Anthony La Pinta dijo que Curro había atacado a Allen y había tratado de agarrar su arma entregada por la policía de Nueva York. La Pinta calificó el tiroteo como un “caso clásico de autodefensa”, informó Newsday.

El jurado del condado de Nassau absolvió a Allen de los cargos de asesinato y homicidio involuntario. Debido a que el cargo amenazante conlleva una pena máxima de prisión de un año, Allen, quien estuvo encarcelado desde que fue acusado en agosto de 2021, estaba programado para ser liberado el jueves por la noche.

La madre de Curro dijo estar enojada y “muy sorprendida y muy conmocionada” por el veredicto. Suzanne Curro dijo que su hijo, que tenía 24 años cuando murió, estaba desarmado durante el enfrentamiento.

"Chris no tenía armas", dijo la madre a Newsday. "Mi hijo solo usó sus palabras, no usó sus armas y no usó sus manos".

El padrastro de Allen, Kyle Savas, dijo: “Espero que todos puedan comenzar a sanar. Espero que la familia Curro pueda encontrar la paz”.

La oficina del fiscal general declinó hacer comentarios.