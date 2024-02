El condado de Nassau prohíbe a atletas transgéneros competir con niñas en instalaciones deportivas

Lo que debes saber El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, anunció la nueva prohibición en una conferencia de prensa el jueves por la mañana. Entrará en vigor inmediatamente.

La orden ejecutiva prohíbe a los atletas transgéneros competir contra niñas en las 100 instalaciones deportivas administradas por el condado de Nassau, incluidos campos de juego y pistas de hielo. Se cree que es la primera prohibición de la participación de personas transgénero en deportes a nivel de condado en los EEUU.

Se espera un desafío legal, pero Blakeman, sin complejos, cree que su orden ejecutiva resistirá cualquier prueba.

NUEVA YORK -- En una medida que, según un funcionario local, se tomó para combatir el llamado "bullying" por parte de personas nacidas biológicamente hombres, un condado de Long Island prohíbe a los atletas transgéneros competir en deportes femeninos en sus instalaciones.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, anunció la nueva prohibición en una conferencia de prensa el jueves por la mañana. Entrará en vigor inmediatamente.

"Hay demasiado acoso hacia los hombres biológicos que intentan inyectarse en los deportes femeninos", dijo Blakeman, rodeado de seguidores y niñas. "Está mal y es una forma de acoso".

La orden ejecutiva prohíbe a los atletas transgéneros competir contra niñas en las 100 instalaciones deportivas administradas por el condado de Nassau, incluidos campos de juego y pistas de hielo. Se cree que es la primera prohibición de la participación de personas transgénero en deportes a nivel de condado en los EEUU.

"Este es un asunto que concierne a la integridad, la justicia y la seguridad de los deportes femeninos", dijo Samantha Goetz, exatleta de secundaria y actual legisladora del condado. La madre de dos hijos argumentó que es una cuestión de justicia para las atletas, que no pueden competir físicamente con hombres biológicos.

"No habría podido realizar ningún entrenamiento para competir contra un hombre biológico", dijo Goetz.

Blakeman argumentó que los atletas transgéneros no pertenecen al mismo campo que las niñas y agregó que ha estado considerando instituir la prohibición durante meses.

Cuando los periodistas le preguntaron qué impulsó la promulgación de tal prohibición, Blakeman no pudo citar ejemplos de que algo así haya ocurrido en el condado de Nassau. Tampoco el director ejecutivo de la agencia que supervisa los deportes de las escuelas secundarias del condado.

"No hemos tenido ningún problema con los atletas transgénero que participan en deportes de la sección 8… no hay quejas, y no estoy seguro de que las haya", señaló Pat Pizzarelli, de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias Públicas del Condado de Nassau.

Los manifestantes frente al edificio de oficinas del condado condenaron la acción de Blakeman como ilegal, discriminatoria e innecesaria. Acusaron a Blakeman de jugar a la política con las vidas de niños transgénero vulnerables.

Una exatleta de secundaria del condado de Suffolk que ahora está en transición para convertirse en mujer dijo que tal prohibición eliminaría cualquier sentido de comunidad y cohesión para los atletas transgénero.

"Perdemos aprender unos de otros y cómo acercarnos más", dijo el individuo. "No hay razón para separarnos y crear división".

El director ejecutivo de LGBT Network, Robert Vitelli, dijo que la orden "envía un mensaje a los niños trans de que no pertenecen".

Se espera un desafío legal, pero Blakeman, sin complejos, cree que su orden ejecutiva resistirá cualquier prueba.

"No conozco ninguna política en el estado para acabar con eso y alentaría a todos los funcionarios electos a unirse a nosotros para proteger a las niñas y mujeres", dijo Blakeman. "Probablemente, si se encuestara a la mayoría de las atletas, estarían 100% detrás de nosotros".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, intervino más tarde el jueves, acusando a Blakeman de intimidar a niños transgéneros y diciendo que su oficina haría cumplir las leyes estatales diseñadas para proteger a los niños. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se hizo eco de ese mensaje y dijo que su oficina está revisando las opciones legales del estado.

"Esta orden ejecutiva es transfóbica y profundamente peligrosa. En Nueva York, tenemos leyes que protegen a nuestras bellamente diversas comunidades del odio y la discriminación de cualquier tipo", dijo James en un comunicado.