Bombero fuera de servicio realiza heróico rescate de anciano mientras su propia casa arde en llamas

NUEVA YORK - Un bombero de la ciudad de Nueva York fuera de servicio vio cómo las llamas consumían su propia casa el domingo, pero eso no le impidió cumplir con su deber y rescatar a sus vecinos, todo esto sin equipo de protección contra incendios.

El incendio estalló poco antes de la medianoche dentro de la casa de Peter Orlowski en la sección Dyker Heights de Brooklyn, dijeron las autoridades. Más de 200 bomberos respondieron al lugar y combatieron el siniestro durante cuatro horas mientras se extendía a una casa vecina en 74th Street y 13th Avenue.

Orlowski, quien ha sido bombero en Brooklyn durante cinco años, estuvo entre los que se lanzaron a la acción, mostró un video de la escena. Ayudó a salvar a sus padres, su hermana y su perro, y cuando las llamas comenzaron a extenderse en la puerta de al lado, Orlowski entró y sacó a su anciano vecino.

"No tenía nada. No tenía equipo, no tenía nada puesto. No entró a buscar su billetera, su identificación, nada", dijo Patricia Ciurej, cuñada de Orlowski. "Él es como," Tengo que hacer algo ". Hizo esto simplemente por bondad de su corazón. Es una muy buena persona. No pensó dos veces en sí mismo ".

Una docena de bomberos sufrieron heridas leves, dijeron las autoridades. La familia de Orlowski resultó ilesa, pero perdieron todo en el incendio.

"[Orlowski] está realmente angustiado en este momento", dijo Ciurej. "Quiero decir … lo más importante es que están vivos".

Un total de 12 personas que vivían en los edificios ahora carbonizados ahora se encuentran desplazados. Ciurej dice que comenzó un GoFundMe para ayudar a la familia a recuperarse.

La causa del incendio sigue bajo investigación, dijeron las autoridades.