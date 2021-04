Adolescente de NJ realiza resucitación cardiopulmonar para salvar la vida su amigo tras colapsar en cancha de baloncesto

NUEVA JERSEY - Una ciudad del Estado Jardín condecoró a un adolescente que dio un paso al frente en un momento de crisis de un amigo para salvarle la vida.

Ty'shawn James estaba con su amigo en la cancha de baloncesto fuera de la escuela primaria de Chester en marzo, cuando su amigo de repente colapsó. Como supieron más tarde, el amigo tiene una enfermedad cardíaca congénita y sufrió un paro cardíaco, por lo que necesitaba ser resucitado lo más rápido posible.

Ty'shawn llamó al 911 y le dijo al despachador Stewart Matthew la situación urgente. Luego, Matthew le indicó al joven de 14 años qué hacer a continuación y el jovencito logró revivir a su amigo antes de que llegaran los paramédicos.

"Escuche con atención, ¿de acuerdo? Acuéstelo de espaldas en el suelo y quítele cualquier cosa que tenga debajo de la cabeza. Hágalo ahora, dígame cuando esté listo", se escucha a Matthew en la grabación del 911, y finalmente comienza a enseñarle a Ty'shawn cómo para realizar RCP. "Voy a contar en voz alta contigo, vas a subir hasta tres, ¿de acuerdo?"

Al aprender sobre la marcha en las condiciones más estresantes, Ty'shawn pudo hacer exactamente lo que necesitaba para mantener vivo a su amigo.

"Pensé, su vida está en juego, si pierdo un latido del corazón, si pierdo una bomba, podría morir", dijo.

Finalmente, Ty'shawn notó que su amigo comenzaba a respirar un poco mejor. Una vez que llegaron allí, los técnicos de emergencias médicas llevaron al amigo al hospital y se espera que se recupere por completo.

Por sus heroicos esfuerzos, tanto Ty'shawn como Matthew recibieron medallas del condado por salvar la vida del niño. Matthew dijo que el adolescente se manejó perfectamente ante una situación aterradora.

"Para un niño que llama, eso fue excelente. No podría haber pedido un mejor emisor", dijo Matthew.

"Me siento bien de que lo haya logrado, al principio no pensé demasiado en ello", dijo Ty'shawn. "Muchas personas con las que nunca había hablado antes me dicen, oye, eres el héroe del vecindario, hiciste esto, le salvaste la vida. Se siente bien".