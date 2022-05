“A strange Loop” encabeza las nominaciones de los premios Tony

NUEVA YORK - El musical "A Strange Loop", una obra sobre un artista que quiere escribir un musical, encabeza con once nominaciones los galardones Tony de Estados Unidos, que premian las mejores producciones musicales y teatrales de Broadway y que se anunciaron este lunes en Nueva York.

La obra, un metamusical que aborda las dudas y los esfuerzos de un joven artista, y que ha sido creado por Michael R. Jackson, competirá con otros cinco trabajos por ser elegido como el mejor musical de la temporada 2021-20122: "Six: The Musical", "Paradise Square", "MJ", "Mr. Saturday Night" y "Girl From the North Country".

"Six", narra la historia de las seis esposas del rey Enrique VIII; "Paradise Square", se detiene en las relaciones raciales en el Nueva York del siglo XIX; "MJ", es una obra biográfica sobre Michael Jackson; "Mr. Saturday Night", una nueva versión sobre la película del mismo nombre, y "Girl From the North Country" está centrada en la era de la depresión, en el estado de Minesota, con música de Bob Dylan.

La 75 edición de los galardones premiará las obras que fueron representadas entre 1 de agoto de 2021 y el 4 de mayo de 2022 en alguno de los 41 teatros de Broadway en la primera temporada teatral completa tras el cierre impuesto por la pandemia en marzo de 2020.

De los 34 obras que eran elegibles, un total de 29 entraron en las nominaciones.

A "A Strange Loop" le siguen de cerca "MJ" y "Paradise Square", con diez nominaciones cada una, "Company" con nueve, "The Lehman Trilogy" y "Six: The Musical", con ocho y "Girl From The North Country" y "For colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf", también con siete cada una.

Por otra parte, en esta edición de los premios, aspiran a mejor obra teatral otros cinco trabajos; "Clyde's", de Martin McDonagh; "The Lehman Trilogy", escrita por Stefano Massini y Ben Power; "The Minutes", de Tracy Letts y "Skeleton Crew", de Dominique Morisseau.

Como mejor actor de musical están nominados Billy Crystal, Myles Frost, Hugh Jackman, Rob McClure y Jaquel Spivey. Mientras que aspiran al Tony a mejor interpretación femenina Sharon Clarke, Carmen Cusack, Sutton Foster, Joaquina Kalukango y Mare Winningham.

En el apartado teatral, las actrices que luchan por brillar entre sus semejantes son Gabby Beans, LaChanze, Ruth Negga, Deirdre O'Connell, Mary-Louise Parker, mientras que a convertirse en mejores actores aspiran Simon Russel Beale, Adam Godley, Adrian Lester, David Morse, Sam Rockwell, Ruben Santiago-Hudson y David Threlfall.

Los Tony, que premian 26 categorías, están organizados la American Theater Wing y la Broadway League, y se anunciarán en una ceremonia en Nueva York el domingo 12 de junio.