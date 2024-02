Hermana de joven de NY asesinado por presunto conductor ebrio forma grupo de apoyo para el duelo

Lo que debes saber Sydney Hassenbein y Charlie Dubofsky nunca fueron amigos hasta que una tragedia impensable los unió.

NUEVA YORK -- Sydney Hassenbein y Charlie Dubofsky nunca fueron amigos hasta que una tragedia impensable los unió.

"Me sentí muy mal y muy poco claro acerca del futuro", dijo Charlie. "¿Y cómo seguiría adelante?"

Unos meses más tarde, el hermano de Sydney, Drew, murió en un horrible accidente en sentido contrario. También fue asesinado su amigo y compañero de equipo Ethan Falkowitz; Otros dos amigos resultaron heridos pero sobrevivieron.

El conductor del otro vehículo presuntamente estaba ebrio y drogado con cocaína. Sydney le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que tenía problemas para aceptar su dolor.

"Todo proviene de la tristeza, el vacío y la soledad en tu corazón, estás tratando de llenar un vacío que no se puede llenar", explicó.

Charlie se acercó a Sydney después de que mataron a Drew y los dos se hicieron amigos.

"Le envié un mensaje de texto y le dije que sé por lo que estás pasando", dijo Charlie. "Y sé lo difícil que es".

Sydney dice que el mensaje fue apreciado porque venía de alguien que sabía de primera mano cómo se sentía. Los dos encontraron consuelo en su dolor compartido y se dieron cuenta de que querían ayudar a otros adolescentes. Fundaron el Proyecto H.E.R.O.

"Es un acrónimo", explicó Charlie. "Significa honrar, empatizar, recordar y seguir adelante, porque vamos a hacer todas esas cosas".

Llevaron su idea al Centro Comunitario Judío Sid Jacobson, quien proporcionó espacio y consejeros. La primera reunión fue en enero, a la que asistieron más de una docena de adolescentes, incluidas hermanas que experimentaron una pérdida reciente.

"El impacto de no poder hablar sobre estas emociones puede tener un cambio real en el futuro de sus vidas", dijo Taylor Graf, vicepresidente de Servicios Especializados de JCC y trabajador social clínico autorizado. “Ahora, gracias a Charlie y Sydney, tenemos un espacio seguro para que los adolescentes hablen sobre su tristeza”.

Las niñas compartieron con el grupo cómo afrontan las cosas cuando las cosas se ponen mal. Sydney todavía le envía mensajes de texto a Drew cuando lo extraña.

“Simplemente, le enviaré un mensaje de texto diciéndole cómo me siento, lo que pienso en él. Sé que no voy a recibir una respuesta, pero me hace sentir como si todavía tuviera algún tipo de conexión con él", dijo.

El Proyecto H.E.R.O. se reúne mensualmente y está abierto a todos los adolescentes que buscan ayuda, no solo a los miembros del JCC. Las niñas anuncian el grupo en las redes sociales para que sea accesible para todas las personas de su edad.