Juez de Nueva York fija juicio contra Steve Bannon para noviembre de 2023

What to Know Un juez de Nueva York dijo que el juicio por fraude y lavado de dinero contra el antiguo asesor de Donald trump, Steve Bannon, inicará en noviembre de 2023.

La Fiscalía de Nueva York comenzó una investigación en febrero del año pasado contra el polémico exasesor de Trump, después de que el expresidente lo indultara antes de dejar la Casa Blanca.

Bannon, que podría ser sentenciado a una pena máxima de 15 años en caso de ser declarado culpable, ya se declaró no culpable de todos los cargos en una vista anterior.

NUEVA YORK - Un juez de Nueva York decretó este martes que el juicio contra el ultraderechista Steve Bannon, antiguo asesor del expresidente Donald Trump, por supuesto fraude en una campaña de recaudación de fondos para ayudar a construir un muro fronterizo con México se celebrará en noviembre de 2023, informaron medios locales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Sin embargo, el togado no fijó una fecha concreta para el comienzo del proceso en el que Bannon está imputado por dos delitos graves de lavado de dinero, dos cargos de conspiración y un delito grave de intriga para defraudar en relación con su trabajo en We Build The Wall (Construimos el muro), una operación de recaudación de fondos para ayudar a cumplir la promesa de Trump de levantar un muro en la frontera sur de EEUU.

Bannon, que podría ser sentenciado a una pena máxima de 15 años en caso de ser declarado culpable, ya se declaró no culpable de todos los cargos en una vista anterior.

La Fiscalía de Nueva York comenzó una investigación en febrero del año pasado contra el polémico exasesor de Trump, después de que el expresidente lo indultara antes de dejar la Casa Blanca.

Pero el indulto "preventivo" que le concedió Trump se aplica solo a posibles crímenes federales, pero no estatales, como es el caso.