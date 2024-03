Fiscal General: 5 concesionarios Nissan en Nueva York pagarán $1.9 millones por engañar a clientes

Lo que debes saber Una investigación de la Fiscal General (OAG) encontró que los concesionarios agregaron tarifas basura o falsificaron el precio de los vehículos entre 2020 y 2023. Los acuerdos requieren que los concesionarios paguen más de $1.6 millones en restitución a más de 1,100 consumidores y una multa civil de $340,000.

La OAG abrió una investigación sobre cinco concesionarios Nissan (Baron Nissan en Long Island, Nissan of Westbury en Long Island, Nissan of Kings en Brooklyn, Nissan of Queens y Nissan de Staten Island) después de que los consumidores informaron que les estaban cobrando de más y les dieron recibos inexactos.

Los concesionarios también acordaron reformar sus prácticas de facturación para garantizar que a todos los clientes de compra de arrendamiento no se les cobre de más ni se les proporcionen recibos inexactos.

NUEVA YORK -- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció el jueves acuerdos por valor de más de $1.9 millones con cinco concesionarios de automóviles Nissan en la Ciudad de Nueva York y en Long Island por cobrar de más a más de mil clientes que querían comprar sus vehículos arrendados al final de su plazo de arrendamiento.

"Ignorar acuerdos y agregar tarifas falsas perjudica a los consumidores de Nueva York, y eso es algo que mi oficina no permitirá que quede sin respuesta", dijo el Fiscal General James. “Estos concesionarios de automóviles se llenaron los bolsillos a expensas de los neoyorquinos trabajadores que intentaban tener un automóvil confiable para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, hacer recados y vivir su vida diaria. Nuestra investigación y acuerdo devuelven dinero a los bolsillos de los neoyorquinos y envían un mensaje claro de que no se tolerará mentir a los neoyorquinos y manipular los costos con tácticas turbias”.

La investigación encontró que cada uno de estos consumidores arrendaba sus autos Nissan bajo un acuerdo que les daba la opción de comprar el vehículo por un monto determinado una vez finalizado el plazo del arrendamiento.

Pero cuando los consumidores regresaron a los concesionarios cuando sus contratos de arrendamiento terminaron para comprar su automóvil, los concesionarios les cobraron sustancialmente de más. Los concesionarios agregaron diversos “tarifas de concesionaria” o “tarifas administrativas” o inflaron el precio del vehículo en la factura entregada al consumidor. En algunos casos, a los clientes se les cobró de más hasta $7,000 por un vehículo de $18,000.

La investigación de la OAG también reveló que los concesionarios proporcionaban a los clientes facturas engañosas. Estos incluían tergiversar recargos ilegales como tarifas gubernamentales, como una tarifa de inspección estatal de $37 que los concesionarios cobraban como $300, y una tarifa de título de $50 que los concesionarios cobraban como $500. La ley de Nueva York garantiza a cada consumidor el derecho a un recibo completo y preciso por cada venta de automóvil, pero miles de facturas examinadas no aprobaron esa prueba básica.

Según los acuerdos anunciados el jueves:

Baron Nissan pagará $204,656.89 a 186 consumidores cobrados de más y una multa de $51,190.

Nissan of Kings pagará $437,560.86 a 420 consumidores cobrados de más y una multa de $147,000.

Nissan of Queens pagará $608,347.83 a 276 consumidores cobrados de más y una multa de $69,757.

Nissan de Staten Island pagará $282,255.61 a 184 consumidores cobrados de más y una multa de $55,200.

Nissan de Westbury pagará $102,636.07 a 72 consumidores cobrados de más y una multa de $19,440.

“Gracias a la Fiscal General James por poner una vez más a los consumidores en primer lugar”, dijo el asambleísta Charles Lavine. “Esta acción brinda justicia a los consumidores de Nueva York, incluidos muchos en mi distrito, que simplemente intentaban obtener un trato justo para una de las necesidades básicas de la vida moderna y fueron engañados. También envía un mensaje a quienes utilizan prácticas comerciales poco éticas de que sus acciones tienen consecuencias”.

Las sanciones pagadas por cada concesionario varían según la cantidad de consumidores a los que se les cobró de más y la omnipresencia y gravedad del cobro excesivo. Los concesionarios también acordaron auditar todos los acuerdos entre el inicio de la investigación y el presente, y proporcionarán reembolsos adicionales a los consumidores que cobraron de más identificados en esa auditoría.

Los consumidores con derecho a restitución no necesitan tomar ninguna medida para recibir el pago y los concesionarios ya han comenzado a pagar la restitución mediante cheques enviados por correo por el monto total del sobrecargo. Los concesionarios también acordaron reformar sus prácticas de facturación para garantizar que a todos los clientes de compra de arrendamiento no se les cobre de más ni se les proporcionen recibos inexactos.