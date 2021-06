Cadena perpetua para expandillero que asesinó a una joven en frente de los abuelos de su novio en El Bronx

NUEVA YORK - Condenan a cadena perpetua a exmiembro de una pandilla por asesinar a una joven de 20 años en El Bronx en 2011, cuando ella estaba conociendo a los abuelos de su novio, anunció la fiscal de Estados Unidos del distrito sur de Nueva York, Audrey Strauss.

Kareem Davis, de 32 años y conocido como “Reem”, le disparo a Bolivia Beck el 18 de abril de 2011 cuando ella estaba junto a su novio en las residencias públicas Mill Brook Houses en El Bronx donde vivía.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Davis tenía como blanco el novio de Beck quien era el miembro de una pandilla rival, pero al final la bala impacto a la mujer.

“El 18 de abril de 2011, Bolivia Beck fue asesinada mientras se encontraba con los abuelos de su novio en una acera de Mill Brook Houses. Lo que debería haber sido un momento feliz terminó en tragedia, cuando Kareem Davis le disparó. Por su papel en este acto de violencia horrible y sin sentido, Davis ahora pasará el resto de su vida en una prisión federal”, dijo la fiscal federal Audrey Strauss. “Extendemos nuestro más sentido pésame a los miembros de la familia de Bolivia. Esta oficina sigue comprometida con la investigación y el enjuiciamiento de la violencia de las pandillas y la búsqueda de justicia para todas las víctimas de delitos violentos”.

Davis era miembro de Killbrook, una violenta pandilla callejera con base en la sección "Down the Block" de Mill Brook Houses. Desde al menos 2007, Killbrook había estado involucrado en una rivalidad violenta con "MBG", una pandilla basada en la sección "Up the Block" de Mill Brook.

En la noche del 18 de abril de 2011, dice el informe, Davis y su hermano planearon matar a un miembro rival de MBG como parte de la rivalidad de pandillas más amplia. Ambos estaban armados cuando se acercaron a su objetivo y comenzaron a disparar al menos 12 tiros en el que uno de ellos cobró la vida de la joven.

Davis también cometió otros delitos en relación con su membresía en Killbrook, incluido el tráfico de drogas y el robo. Además, en 2019, dice el informe de la fiscalía, también había sido condenado por conspirar para cometer crimen organizado, asesinato en ayuda del crimen organizado y asesinato mediante el uso de un arma de fuego después de un juicio de una semana ante la jueza de distrito de los EE. UU. Lorna G. Schofield.

Además de su condena en prisión fue sentenciado a cinco años de libertad supervisada.