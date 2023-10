Mujeres migrantes pueden inscribirse en un programa gratuito de preparación laboral en NYC: qué saber

NUEVA YORK -- Un grupo de mujeres inmigrantes mira al futuro con una nueva visión y un lazo muy importante que las une, y que le ha cambiado la vida.

La organización sin fines de lucro, New Women New Yorkers, comenzó su misión hace ocho años. En ese periodo, le han brindado las herramientas claves a soñadoras como Ana Reza, quien completó el programa de desarrollo laboral de 10 talleres conocido como LEAD, y ahora inspira a otras mujeres a ser parte de esta comunidad.

“Yo misma me pongo retos y salgo adelante y sé que no estoy sola, ellas siempre me ayudan", dijo Reza. "Tengo compañeras que hablan español, otras que hablamos inglés y eso me ha ayudado mucho porque hay personas de la India, personas de Medio Oriente, personas por ejemplo que hablan portugués y con el inglés nos hemos podido comunicar todas. Una herramienta superimpresionante de fuerza mundial".

La inscripción para el programa gratuito de desarrollo laboral LEAD para mujeres inmigrantes ya está abierta y las solicitudes se pueden enviar aquí. Los objetivos clave de LEAD son apoyar y preparar a los participantes para ingresar a la fuerza laboral de la Ciudad de Nueva York o para seguir una educación superior y capacitación vocacional.

Aprender un nuevo lenguaje no parece ser un gran desafío para una mujer que habla cinco idiomas, pero Binny Rosario asegura aquí aprendió algo posiblemente de más valor.

"Esa organización debería ser conocida en la ciudad entera", dijo Rosario. "Todo el mundo, todas las inmigrantes profesionales o no que integrarse al área laboral, deberían venir a trabajar con ellas, a tomar los talleres”.

New Women New Yorkers es una de seis organizaciones locales sin fines de lucro beneficiadas por becas por un total de 225 mil dólares otorgadas por nuestra cadena hermana NBC 4 New York, Telemundo 47 y Comcast NBCUniversal. Las organizaciones ganadoras están abordando las necesidades de sus diversas comunidades locales.

Y desde su fundación en el 2015, ya son cientos de mujeres inmigrantes las que se han beneficiado de la dedicación, el compromiso y la visión de New Women New Yorkers.