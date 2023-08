Adams critica a Hochul por no respaldar la iniciativa para reubicar a los inmigrantes fuera de Nueva York

Qué saber "La gobernadora Hochul ha sido una socia en la seguridad del metro, en la delincuencia y en muchas cosas", dijo Eric Adams el martes. "Pero creo que en este tema la gobernadora está equivocada".

La portavoz de Hochul dijo el martes que era "desafortunado que el alcalde decida señalar con el dedo al estado" en lugar de centrarse en las soluciones".

NUEVA YORK -- Las tensiones en la creciente crisis migratoria de la Ciudad de Nueva York aumentaron una vez más el martes cuando el alcalde Eric Adams criticó más fuerte hasta el momento el manejo de la situación por parte de la gobernadora Kathy Hochul.

En comentarios en la Facultad de Derecho de Nueva York, Adams pública y sin rodeos calificó de incorrecta la postura de Hochul sobre los solicitantes de asilo. El gobernador ha rechazado la petición del alcalde de reubicar a los inmigrantes en comunidades de todo el estado, distribuyendo así la carga de manera más equitativa.

Varias regiones suburbanas, dentro y fuera de la Ciudad de Nueva York, se han resistido a la idea de crear refugios para migrantes para albergar a las decenas de miles que han viajado al país. Hochul los ha respaldado hasta ahora, citando el derecho exclusivo de la Ciudad de Nueva York a recibir estatus de refugio como razón para continuar la afluencia de solicitantes de asilo a los cinco condados.

"Ella es la gobernadora del estado de Nueva York. La Ciudad de Nueva York está en ese estado. Cada condado de este estado debería ser parte de esto", añadió el alcalde.

La semana pasada, Hochul expuso su posición al respecto.

“En 1981, la Ciudad de Nueva York y la Coalición para las Personas sin Hogar firmaron un acuerdo por el que la ciudad proporcionaría refugio a cualquiera que lo buscara. Este es un acuerdo que no se aplica a los otros 57 condados del estado, lo cual es una de las razones por las que no podemos ni obligaremos a otras partes del estado a albergar a inmigrantes", dijo.

Su portavoz dijo el martes que era "desafortunado que el alcalde decida señalar con el dedo al estado" en lugar de centrarse en las soluciones".

El desacuerdo muy público entre Hochul y Adams está eclipsando su descontento conjunto con la Casa Blanca. Tanto el alcalde como el gobernador han pedido constantemente al presidente Joe Biden ayuda federal para ayudar a albergar a los migrantes y permisos de trabajo acelerados, que permitirían a los solicitantes de asilo conseguir trabajo y pagar sus propios gastos.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha accedido a esas solicitudes.

La organización sin fines de lucro Partnership for New York City, que representa a cientos de líderes empresariales, enfatizó que Adams y Hochul están de acuerdo en mucho más de lo que no están en desacuerdo.

“No podemos manejar lo que es una cuestión federal y creo que esa es la cuestión clave aquí. No encuentro ninguna distancia entre el alcalde y el gobernador en ese tema", dijo Kathryn Wylde, presidenta de la organización sin fines de lucro.

Esta semana, más de 100 ejecutivos de empresas de la Ciudad de Nueva York se unieron por escrito al presidente Biden para instarlo a tomar el control de la frontera y acelerar los permisos de trabajo para inmigrantes, citando la escasez de mano de obra en varias industrias.

Mientras tanto, la administración Biden envió sus propias cartas tanto a Adams como a Hochul, destacando las medidas adoptadas por el gobierno federal para aliviar la crisis y también criticando “problemas estructurales y operativos” en la forma en que el Ayuntamiento ha tratado a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Las disputas públicas eran algo común entre el exalcalde Bill de Blasio y el exgobernador Andrew Cuomo, pero Adams y Hochul en su mayoría han estado al unísono. Eso es hasta ahora.

La afluencia de más de 100,000 solicitantes de asilo abre ahora una brecha entre los líderes más poderosos de Nueva York.