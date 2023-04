Tres estudiantes de Nueva York luchan por la vida tras un terrible accidente; Más de $80K recaudados

NUEVA YORK -- Dos distritos escolares del condado de Westchester están movilizando equipos de crisis, y solicitando apoyo, luego de un accidente que involucró a un conductor adolescente sin licencia y un autobús escolar que dejó a tres estudiantes luchando por sus vidas hace un día.

Nueve personas resultaron heridas en el accidente a media tarde del miércoles en Lake Road en la ciudad de New Castle, dijo la policía. Ese recuento incluye a cuatro estudiantes de Fox Lane High School, todos menos uno de los cuales fueron hospitalizados en estado crítico.

Según los investigadores, un joven de 16 años de Bedford Hills que no tenía su licencia de conducir estaba al volante de un Honda Accord, con tres pasajeros a cuestas, cuando perdió el control al tomar una curva. Se desvió hacia los carriles del tráfico que se aproximaba y se estrelló contra el autobús escolar de frente, según la policía.

Estaba entre los tres estudiantes gravemente heridos hospitalizados. Nadie en el autobús escolar, que tenía cinco personas a bordo, resultó gravemente herido. No se han revelado oficialmente las identidades.

Los familiares de los tres estudiantes más heridos crearon páginas de GoFundMe después del accidente, con una mujer que se identificó como Kaitlynn diciendo que una de las víctimas, una estudiante de tercer año, está conectada a un ventilador después de haber sufrido una hemorragia cerebral y colapsar los pulmones. También dijo que tenía dos piernas rotas y pasó cinco horas en cirugía el miércoles.

Otra mujer que se identificó como la hermana mayor del conductor del Accord confirmó que él fue quien chocó con el autobús y dijo que sufrió una fractura en el cuello, la columna vertebral y una pierna rota, entre otras lesiones espantosas.

Amante de Dunkin' Donuts que trabaja en una pizzería local, el conductor adolescente también está conectado a un ventilador, dijo la hermana.

"Esto es devastador", escribió en su página de GoFundMe, "pero todo lo que nos queda es tener fe en que saldrá con vida. Todo lo que pedimos es tiempo y espacio".

El tercer estudiante gravemente herido tiene 17 años, y una mujer que se identificó como su hermana también pidió ayuda. Ella dijo que los tres niños han sido amigos desde que eran niños y que su familia está teniendo dificultades para procesar lo que sucedió.

"Él siempre es el amigo al que acudir el resto de los niños para pasar tiempo en nuestra casa", escribió la hermana, y dijo que ahora está lidiando con una hemorragia cerebral, fémur fracturado, lesiones en la columna y ruptura del bazo. "Actualmente está conectado a un ventilador que lo está ayudando. Ahora es solo un niño pequeño que lucha por su vida. Les pedimos a todos que tengan en cuenta a las otras familias y a la nuestra y que oren por nuestros niños y ayuden a nuestros niños a salir". de esto juntos".

Cientos de personas habían donado un total combinado de más de $84,000 a las páginas de los tres chicos el jueves por la tarde.

Se esperaba que el campus de Fox Lane tuviera acceso limitado el jueves. Mientras tanto, los superintendentes de los distritos escolares locales expresaron su apoyo a sus comunidades y dijeron que proporcionarían información adicional según estuviera disponible.

"Nuestros corazones están con toda nuestra comunidad en este momento difícil", dijo el jueves el Dr. Rob Glass, superintendente del Distrito Escolar Central de Bedford, que incluye a la Escuela Secundaria Fox Lane. "Los consejeros y los médicos están disponibles para los estudiantes y el personal en cualquiera de nuestros edificios que necesiten apoyo".

El Distrito Escolar Central de Yorktown, cuyo autobús escolar estuvo involucrado en el accidente, dijo que sus pensamientos también estaban con las víctimas. Las autoridades dijeron que cinco personas, dos estudiantes de secundaria, un conductor y dos monitores, estaban en el autobús.

“Esperamos una pronta recuperación para nuestros estudiantes, conductores y monitores”, dijo el comunicado de Yorktown. "En este momento, el Distrito no puede hacer más comentarios ya que este sigue siendo un asunto policial abierto".

No estaba claro cómo y por qué el conductor perdió el control del sedán que conducía. La policía no dijo si el conductor tenía un permiso de aprendizaje, lo que le habría permitido estar en las carreteras locales siempre que hubiera un pasajero de al menos 21 años en el automóvil. No parece que haya nadie mayor de edad en el vehículo, según la declaración del distrito escolar.

El accidente del miércoles fue el segundo accidente que involucró a un conductor sin licencia en el condado de Westchester en cuestión de meses. Cinco niños murieron en ese incidente de fines de marzo en Hutchinson River Parkway, el más joven de solo 8 años. Solo un niño de 9 años sobrevivió a ese accidente. Un joven de 16 años también estaba detrás del volante en ese caso.

El jueves se dejó en la oficina del fiscal de distrito del condado de Westchester un mensaje sobre posibles nuevas medidas de cumplimiento y políticas. La policía dice que su oficina también está ayudando en la investigación de New Castle.