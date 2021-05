Varios ataques en el metro en cuestión de horas contra pasajeros inocentes en NYC

Lo que debes saber La creciente preocupación por la seguridad en el sistema de metro de la Ciudad de Nueva York continúa luego de una serie de ataques violentos que tuvieron lugar el miércoles por la mañana.

Estos incidentes son los últimos de un número creciente de ataques violentos contra pasajeros y trabajadores del metro.

Durante meses, la agencia de Tránsito y el sindicato de trabajadores han estado pidiendo a la ciudad que haga más para abordar el problema que tiene a muchos neoyorquinos temerosos de usar el transporte público.

NUEVA YORK - La creciente preocupación por la seguridad en el sistema de metro de la ciudad continúa luego de una serie de ataques violentos que tuvieron lugar el miércoles por la mañana.

Según fuentes de tránsito, un pasajero fue apuñalado en la línea 3 en Pennsylvania Avenue y fue trasladado al Hospital Brookdale.

En otro incidente del miércoles por la mañana, una mujer fue golpeada en la cara con una patineta poco antes de las 9:00 a. m. en la línea F en Downtown / Brooklyn, dijeron las fuentes.

Mientras tanto, en Times Square alrededor de las 9:11 a.m., un pasajero fue agredido en el entrepiso / pasillo del tren 1. En este incidente, el sospechoso escupió a la víctima, un hombre, y le cortó la cara.

Antes de ese ataque, según las fuentes, otro ataque también tuvo lugar en la estación de Times Square cuando un trabajador de tránsito recibió un puñetazo en la cara alrededor de las 7:40 a. m. en la plataforma de la línea 2 en dirección sur.



“Lamentablemente, una vez más, hemos visto varios ataques separados en unas pocas horas en tres distritos, dos de ellos en la estación más concurrida de nuestro sistema, Times Sq.-42nd St", dijo la presidenta interina de NYC Transit, Sarah Feinberg, en un comunicado. "El alcalde debe actuar. El sistema de tránsito necesita una inyección de recursos de salud mental adicionales y una presencia policial visible en plataformas y trenes para disuadir el crimen y brindar un mejor apoyo a nuestros clientes que regresan al sistema. La recuperación económica de la Ciudad de Nueva York depende de ello".

Tras el ataque del trabajador de tránsito, la Asociación de Supervisores de Superficie del Metro emitió un comunicado en el que decía en parte que el veterano de 13 años "recibió un puñetazo en la cara en un ataque no provocado cometido por un individuo con trastornos emocionales".

La declaración continúa diciendo: "Este atroz ataque es solo uno de los innumerables asaltos que se han cometido contra los trabajadores de tránsito en los últimos años y reafirma precisamente por qué los supervisores de tránsito deberían estar cubiertos por la legislación propuesta que impondría cargos por delitos graves contra cualquier persona que agrede uno de nuestros miembros. ¿Cómo puede el público que viaja en automóvil esperar estar seguro si los trabajadores esenciales que mantienen la ciudad en movimiento todos los días no están seguros? ¡Ya es suficiente! "

Estos incidentes son los últimos de un número creciente de ataques violentos contra pasajeros y trabajadores del metro. Otro ataque hace semanas dejó a un conductor de tren hospitalizado en estado crítico, y las llamadas a la ciudad para "hacer algo" se hicieron más fuertes en las últimas semanas.

Las estadísticas del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York muestran que, si bien el crimen general en el metro ha disminuido este año, la agresión por delitos graves ha aumentado un 20% este año en comparación con el anterior. Teniendo en cuenta el menor número de pasajeros debido a la pandemia, la MTA y el sindicato dicen que el número de agresiones ha aumentado, pero el mes pasado el Jefe de Tránsito del NYPD acusó a los trabajadores de provocar miedo.

Se solicita a la MTA que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York despliegue 4,300 policías en el sistema de metro. Ese es el nivel de policías que había en el sistema cuando la Policía de la Ciudad de Nueva York se hizo cargo de la policía de tránsito en los años 90. En febrero, la Policía de la Ciudad de Nueva York aumentó el número de policías a 600 y el alcalde Bill de Blasio dijo erróneamente la semana pasada que algunos habían sido retirados, dijeron fuentes policiales a nuestra cadena hermana News 4.

Con las preocupaciones por la seguridad del metro en aumento, el Ayuntamiento también lanzó un programa de compañeros de viaje cuando decenas de miles de trabajadores municipales regresaron al trabajo de oficina en persona a principios de este mes.

El programa voluntario introducido recientemente permite que los empleados se inscriban para ser emparejados con un colega que comparte un viaje similar en el sistema de transporte público de la ciudad. Se dice que el programa, que se ofrece en este momento a los empleados del Ayuntamiento, se expandirá a otras agencias de la ciudad en las próximas semanas.

Mientras tanto, una encuesta de clientes publicada en abril por la MTA, encontró que los pasajeros actuales dijeron que el crimen y el acoso son más preocupantes que la limpieza, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la seguridad de la salud. De esas 33,000 personas encuestadas que no han regresado al transporte público, el 70 por ciento dijo que el crimen y el acoso son "extremadamente importantes".

En general, la mayoría de ellos dijo que el crimen probablemente influirá en su decisión de usar el transporte público en el futuro.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York señaló que había aumentado su presencia en el metro luego de un crecimiento en los ataques aleatorios, pero menos de la mitad (45 por ciento) de los clientes de MTA dijeron haber notado un aumento de policías en el sistema.

Sin embargo, el 76 por ciento de las personas que respondieron la encuesta de la MTA dijeron que se sienten más seguros en presencia de agentes uniformados.

Pero los pasajeros no son los únicos preocupados por la seguridad en los rieles. Durante meses, la agencia de tránsito y el sindicato de trabajadores han estado pidiendo a la ciudad que haga más para abordar el problema que tiene a muchos neoyorquinos temerosos de usar el transporte público.

El sindicato de trabajadores de tránsito emitió un mensaje que decía que "los trabajadores de tránsito están hartos y cansados de ser atacados y amenazados. Si un policía no disuade el comportamiento delictivo, al menos está allí para arrestar al individuo".

El alcalde se refirió a la seguridad del metro y elogió el "trabajo sobresaliente" de la policía de Nueva York para hacer que el sistema sea seguro.

“Si le dijeras a uno de mis hijos, 'oh, no deberías ir en el metro. No es seguro'. Se reirían de ti fuera de la habitación, te dirían que claramente no puedes ser un verdadero neoyorquino ", dijo anteriormente de Blasio a principios de este mes durante su conferencia de prensa diaria. "No podían pensar en la vida sin tomar el metro, y seamos realistas. Digámosle a la gente que es seguro porque es seguro y es parte de nuestra recuperación. Es parte de cómo regresamos. Cuanta más gente regrese al metro, cuanto más seguro sea, más fuerte será la recuperación ".

Sus comentarios se produjeron un día después de que los trabajadores de tránsito pidieran a la ciudad que brindara más servicios de salud mental después de que tres personas con problemas de salud mental detuvieran los servicios de tren el mismo día.

“Tres incidentes en menos de cuatro horas que involucran a personas que amenazan con dañar a los empleados de NYCT es un claro recordatorio de por qué la Ciudad necesita aumentar los servicios esenciales de salud mental y los agentes de policía lo antes posible”, dijo la MTA en un comunicado el 5 de mayo.