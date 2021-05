Urgen a solicitar asistencia para el pago de alquiler en NJ, aún hay fondos disponibles

El Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA), la Asociación de Propietarios de Nueva Jersey y los Agentes Inmobiliarios de Nueva Jersey instan a los inquilinos y propietarios afectados por la pandemia de Covid a que soliciten asistencia para el alquiler.

Según un comunicado, el programa financiado con fondos federales está proporcionando aproximadamente $353 millones en asistencia para el alquiler a hogares de ingresos bajos y moderados que han tenido una reducción sustancial de ingresos durante la pandemia, incluidos aquellos que no tienen hogar o están en riesgo de quedarse sin hogar. El gobierno federal también anunció que el departamento recibirá $272 millones adicionales en fondos del Plan de Rescate Estadounidense para este propósito.

El período de solicitud permanecerá abierto hasta que se haya recibido un número adecuado de solicitudes para distribuir todos los fondos. Se publicará un aviso para informar al público con anticipación cuándo se cerrará el período de solicitud. Los participantes se seleccionan de forma continua del grupo general mediante un proceso aleatorio basado en el cumplimiento de los criterios y bajo un sistema de lotería.

“A medida que damos la vuelta a la esquina de la pandemia y comenzamos a regresar a la normalidad, queremos recordarles a todos que la moratoria de desalojo no durará para siempre”, declaró la vicegobernadora Sheila Oliver, quien se desempeña como comisionada del DCA.

"No espere hasta que termine la moratoria para solicitar la ayuda. Queremos enfatizar que el programa está abierto a todos, sin importar su estatus migratorio. No asuma que no califica. Deje que nuestros expertos en vivienda determinen si cumple los criterios para recibir asistencia. Si no ha podido pagar el alquiler, le instamos a que presente su solicitud hoy mismo”.

Un solicitante puede calificar para la asistencia si cumple los siguientes requisitos:

Es un residente de Nueva Jersey y tiene 18 años o más.

Califica el desempleo o ha experimentado una reducción en los ingresos del hogar, incurrió en costos significativos o experimentó dificultades financieras como resultado de la pandemia.

Puede demostrar que está en riesgo de experimentar la falta de vivienda o la inestabilidad de la vivienda.

Tiene un ingreso familiar igual o inferior al 80% del ingreso medio del área. Los límites máximos de ingresos se pueden encontrar en línea en https://www.nj.gov/dca/divisions/dhcr/offices/cverap.html.

Además, los administradores de propiedades o los propietarios de una vivienda residencial pueden solicitar asistencia en nombre de un inquilino si cumple los siguientes criterios:

El casero obtiene la firma del inquilino en la solicitud, que puede documentarse electrónicamente.

Debe proporcionar documentación de la solicitud al inquilino para notificarle que el formulario ha sido enviado.

Como parte del programa, el DCA alentará a los propietarios a acordar un plan de pago razonable para los atrasos en el alquiler que no estén cubiertos por la asistencia. Asimismo, el casero se comprometerá a no solicitar el desalojo por falta de pago del alquiler durante el plazo de la asistencia.

El DCA hará los pagos directamente a los propietarios. La firma Nan McKay & Associates está autorizada para ayudar a administrar el programa y comunicarse con los inquilinos y propietarios.

Las solicitudes de CVERAP Fase II se pueden presentar en https://njdca.onlinepha.com. Los residentes de habla hispana pueden postularse en https://njdca.onlinepha.com/es-ES.

El DCA tomará en consideración la discapacidad y las necesidades de los hogares sin acceso a Internet. Para más información puede llamar al 609-490-4550 de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana durante el período de inscripción abierta.

La presentación de una solicitud de Fase II de CVERAP no garantiza que obtendrá los fondos del programa. Solo se aceptará una solicitud por hogar y se rechazarán las solicitudes duplicadas.

Puede encontrar información adicional sobre el programa en línea en https://www.nj.gov/dca/cverap2.shtml en el sitio web del DCA.

El programa también ayudará a proporcionar a las familias de muy bajos ingresos y sin hogar seis meses de alquiler a futuro. Además, ayudará a pagar los depósitos de seguridad.