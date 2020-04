Trump advierte que las próximas 2 semanas pueden ser históricamente dolorosas por COVID-19

Lo que debes saber Nueva York ha reportado más casos que la provincia china de Hubei, donde comenzó la pandemia; NJ vio otro aumento récord de muertes en un solo día el martes, que incluye un bombero de 33 años

El gobernador Andrew Cuomo ha extendido el cierre comercial no esencial hasta mediados de abril; el alcalde Bill de Blasio cerró 10 parques infantiles de Nueva York el martes y dijo que se cerrarían más si no se sigue el protocolo de distanciamiento social

Cerca de 100,000 en el área triestatal ahora han dado positivo por COVID-19; al menos 2,000 personas han muerto, incluido el primer niño en la ciudad de Nueva York

NUEVA YORK - El presidente Trump advirtió a Estados Unidos que las próximas dos o tres semanas podrían ser las "más duras" que haya visto la nación, y dijo en su informe del martes por la noche que "vamos a perder miles de personas".

Instó a los estadounidenses a seguir las pautas federales ahora extendidas sobre el distanciamiento social, calificando la medida como "una cuestión de vida o muerte".

El área de triestatal, al borde de un total de 100,000 casos, ha visto a sus gobernadores hacer ese punto durante semanas, en ningún lugar con más fuerza que en Nueva York, que ahora ha reportado más casos totales que la provincia de China donde se originó la pandemia. .

Hasta el martes por la noche, Nueva York tenía 75,795 casos: el hermano del gobernador Andrew Cuomo, el presentador de CNN Chris Cuomo, figura entre los nuevos y leves casos. El estado ha perdido a más de 1,700 personas, y una proyección de la Universidad de Washington sugiere que podría perder 14,000 más a principios de mayo.

Estados Unidos superó a China en la cifra de muertes relacionadas con el nuevo coronavirus, según la base de datos de la universidad de medicina Johns Hopkins.

Hasta el martes por la tarde, la universidad reportó 3,416 muertes asociadas con el COVID-19 en todo el país, un aproximado de 100 más que las 3,309 muertes reportadas en China.

Las muertes causadas por el coronavirus ahora también superan en número a las vidas perdidas durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Un total de 2,977 estadounidenses que murieron en los ataques del 11 de septiembre: 2,753 en el World Trade Center, 184 en el Pentágono y 40 en el vuelo 93 de United Airlines.

Los Estados Unidos en la actualidad ocupa el tercer lugar en el mundo en muertes relacionadas con el coronavirus. Italia y España encabezan la lista global con 12,428 y 8,269, respectivamente.

Asimismo, Estados Unidos también contabiliza la mayor cantidad de casos confirmados del virus en el mundo, con 174,000.

En todo el mundo hay más de 826,000 casos confirmados de coronavirus y más de 40,000 muertes relacionadas con la enfermedad respiratoria.

La región más flagelada por la pandemia en el país continúa siendo la Ciudad de Nueva York, donde más de 40,000 personas han contraído la enfermedad.

Andrew Cuomo dijo que su hermano estará bien: está en buen estado, es fuerte y está en cuarentena en su sótano, preocupado por el bienestar de su familia. Chris Cuomo se encuentra entre el 80 por ciento de los pacientes con COVID-19 que pueden esperar síntomas leves. El ochenta por ciento es un porcentaje abrumador, pero para un estado tan grande y denso como Nueva York, el otro 20 por ciento puede ser el número más crítico. Hasta el martes, Nueva York había perdido 1,550 personas por el virus. La cantidad aumentará.

Christopher Cuomo, confirmó este martes en Twitter que dio positivo a COVID-19 tras entrar en contacto con personas que dieron positivos al virus.

"Este virus se comunica como ninguna otra cosa que hayamos visto", así es como el gobernador Andrew Cuomo describió la increíble amenaza del coronavirus en MSNBC el lunes por la noche, diciendo que la única razón por la cual su estado es el epicentro del brote de la nación es por su densidad.

Nueva York solo muestra la vulnerabilidad masiva primero, particularmente en la ciudad. Hasta el martes por la mañana, la ciudad de Nueva York tenía 43,139 casos y 932 muertos, incluido un niño con afecciones subyacentes. La mayoría de los casos son personas menores de 50 años. Sin embargo, la gran mayoría de las muertes son personas mayores de 65 años; todos menos algunos tienen condiciones previas.

En este momento, Nueva York está sobrellevando la peor parte; Cuomo ha pedido a personas de todo el país que den un paso adelante y apoyen a su estado, a través de suministros, personal médico, fondos y se comprometió a devolver el favor. Pero primero, tiene que manejar la crisis en casa, y prepararse para lo que dice que le esperan días peores. El alcalde Bill de Blasio tiene un enfoque similar.

"En las próximas semanas, no nos engañemos, empeora mucho antes de mejorar", dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el martes en el show "TODAY".

¿Cuántos más podríamos perder? Una proyección de la Universidad de Washington sugiere que otros 14,000 podrían morir en Nueva York en las próximas seis semanas. Los principales expertos de la nación han dicho que entre 100,000 y 200,000 estadounidenses podrían morir a nivel nacional a causa de COVID-19 para cuando la pandemia baje. Una "temporada de gripe mala" mató alrededor de 60,000 en el país en los últimos años, señaló el especialista en enfermedades infecciosas Dr. Anthony Fauci. Para Cuomo, estas son más que sombrías proyecciones.

"Perdimos a más de 1,000 neoyorquinos", dijo el gobernador. "Para mí, ya sobrepasamos cifras asombrosas. El punto es salvar cada vida que puedas, de eso se trata todo esto".

Nueva Jersey y Connecticut también están perdiendo cada vez más vidas por el virus. El gobernador Phil Murphy agregó otras 69 muertes durante la noche, su mayor aumento de un día hasta la fecha, el martes, con un total de 267. Murphy dijo que un bombero de Passaic estaba entre las nuevas muertes; solo tenía 33 años. Los casos totales se sitúan en 18,696 en el Estado Jardín.

Los casos de coronavirus en Connecticut aumentaron por 557 el martes, subiendo a un total de 3,128, según el gobernador Ned Lamont. Dijo que 33 personas más han muerto, lo que eleva el número total de muertes a 69; esto representa casi el doble de casos mortales reportados hasta el día anterior (36).

El gran salto en las muertes, desde 36 el lunes, fue el resultado de una serie de muertes relacionadas con el coronavirus que se informaron a la Oficina del Médico Forense en las últimas dos semanas, pero que no se habían informado al Departamento de Público Salud.

Si no fuera por el distanciamiento social, Murphy dijo que los modelos muestran que Nueva Jersey habría alcanzado su capacidad en la UCI el miércoles y agotaría toda su capacidad de camas hospitalarias la próxima semana. "Por favor, quédese en casa antes de que esto llegue a casa, como lo ha sido para 267 de nuestras familias", declaró el martes.

Se están emitiendo multas y convocatorias en los tres estados, que hasta la fecha ha visto más de 97,000 casos positivos y cerca de 2,000 muertes. Algunas de las multas serán dirigidas a negocios, otras a individuos. Cuomo advirtió que las próximas medidas podrían caer sobre los parques infantiles de la ciudad de Nueva York, y dice que "no han tenido éxito" en la reducción de la densidad. Todas las medidas conjuntas sin precedentes que él, Murphy y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, han implementado no significan nada si las personas no se adhieren al consejo más crítico: quedarse en casa. Y cuando salgas, mantente alejado.

"Todos quieren saber cuándo terminará esto. La verdad es que no lo sabemos. Nadie lo sabe", dijo Cuomo el martes. "Todavía estamos subiendo la montaña y aún no estamos seguros de cuándo vamos a llegar al otro lado".

Enviar Ayuda Primero a Quien Más lo Necesite

Cuomo se ha comprometido a apoyar al resto de la nación, que según él verá una curva similar a la de Nueva York a su tiempo. Le ha pedido ayuda a la Casa Blanca, recursos, y dijo "Yo personalmente garantizo" redistribuirlos a otros estados. Pero primero tiene que pelear la guerra en casa, y está acumulando una reserva para que Nueva York tenga refuerzos cuando llegue el ápice.

El martes, Cuomo dijo que las infecciones en su punto pico podrían llegar en cualquier momento en los próximos siete a 21 días. Una nueva investigación de Columbia a del 29 de marzo proyecta un aumento "medio" para comenzar a abrumar la capacidad hospitalaria en Westchester en 12 días y Manhattan en 20 días. Un médico temporal de Nueva York dice que ya más de una docena de salas de emergencias en las que ha trabajado están "que arden". Hospitales enteros han dicho que temen que pronto tengan que clasificar a los pacientes para determinar quién vive o muerte; el uso del ventilador podría reducirse a una lotería.

Los pacientes críticos con COVID-19 necesitan ventiladores, y permanecen en ellos durante 20 a 30 días, mucho más que el uso típico de dos a tres días para pacientes que no tienen COVID-19. Eso grava aún más la capacidad, y Cuomo y Murphy están contemplando que dos pacientes compartan un solo ventilador, para estirar el suministro.

Cuomo dijo que el estado ha ordenado 17,000 ventiladores de China (a $25,000 cada uno), pero pasarán semanas antes de que lleguen. Cuomo también expresó su frustración por tener que competir con la oferta de FEMA por los artículos necesarios, indicando que es "casi imposible" comprar un ventilador ahora, pero dijo que obtener el equipo es necesario para proporcionar alivio a los trabajadores médicos.

"Son la primera línea de defensa y necesitan alivio. Están físicamente exhaustos, incluso más emocionalmente", dijo Cuomo sobre los trabajadores de la salud. "Ver el dolor, ver la muerte, con lo que están lidiando todos los días".

El Dr. Calvin Sun, un médico temporal, ha trabajado 18 turnos en más de una docena de salas de emergencia en la ciudad de Nueva York en los últimos 21 días. "Todos están que arden. Todos necesitan ayuda", dijo. "He tratado a mis propios colegas, personal de enfermería, los puse en respiradores, los intubé".

El paquete de ayuda de $ 2.2 billones del Congreso proporcionará algo de ayuda, pero no podrá comprar para los hospitales que tengan escasez. Y la carrera por adquirir equipos subraya eso. Para ayudar a asignar mejor los recursos en Nueva York, Cuomo dijo el martes que el estado está creando un Equipo de Coordinación Centralizado dirigido por el Departamento de Salud para organizar las necesidades de personal de estado a estado, las transferencias de pacientes entre hospitales y las transferencias al buque hospital USNS Comfort.

"Nuestro sistema de salud es una cadena. Si un eslabón se rompe, la cadena entera se rompe", dijo el gobernador. "La distinción entre lo privado y lo público, el norte y la parte baja del estado tiene que terminar. Nueva York es un estado. En Nueva York nos mantenemos unidos".

Cuomo, Murphy y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, han convocado a legiones de jubilados para ayudar a responder la llamada de emergencia. Decenas de miles se han reinscrito para responder la llamada de ayuda. El alcalde dijo que 500 enfermeras llegaron a la ciudad la semana pasada, y otras 5,000 están en camino. Health and Hospitals también cuenta con 1,000 adicionales, lo que significa que miles de enfermeras se han agregado al sistema en cuestión de días. FEMA está enviando 500 EMT y paramédicos, junto con 250 ambulancias, para ayudar al saturado FDNY, que enfrenta picos récord en llamadas al 911. De Blasio dijo el martes que la ciudad aún necesitará personal médico militar para el 5 de abril. Dijo que nuevamente le preguntó a la Casa Blanca sobre eso y estaba esperando una respuesta.

Los nuevos hospitales improvisados en Manhattan, y los nuevos que se están construyendo en cada uno de los otros cuatro distritos, así como en el condado de Westchester y en Long Island, ayudarán a aumentar la capacidad, al igual que el USNS Comfort, que ya está listo para recibir pacientes.

¿Qué podemos anticipar?

Los números continuarán aumentando a medida que más personas sean evaluadas, dicen las autoridades. Nueva York ha representado alrededor del 25 por ciento de todas las pruebas de COVID-19 en Estados Unidos hasta la fecha, dijo Cuomo. Es un logro, señaló: encontrar los casos, aislar los positivos y tratarlos. Eso, junto con el distanciamiento social y las restricciones comerciales vigentes, frenará la propagación de la infección.

La salud pública y la economía no son prioridades exclusivas, dijo Cuomo. Lleve las pruebas a escala rápidamente: hágalo más rápido, más fácil, en el hogar y capaz de que millones se hagan la prueba, dice, e identificará a cientos de miles de personas que "pueden volver a trabajar mañana".

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, dice que se están realizando pruebas escalables y menos invasivas, pero no está claro cuándo podría ponerse a disposición del público en general.

Los gobernadores también están tomando en cuenta medicamentos experimentales en busca de frenar la crisis. Nueva York comenzó a utilizar un ensayo clínico para un tratamiento farmacológico experimental el martes y planea ser el primer estado de la nación en tratar de curar a pacientes críticamente enfermos usando plasma de personas recuperadas - un proceso llamado plasma convaleciente que se utilizó durante la epidemia de gripe de 1918. Al momento, todas las opciones están sobre la mesa.

Las profundidades del brote, y su impacto, son incomprensibles en este punto, pero definitivamente catastróficas: se han perdido miles de millones de dólares y se perderán más; muchos han muerto, muchos más se han enfermado.

Algunos bancos de Wall Street proyectan que más de 5 millones de personas se inscribieron para recibir beneficios de desempleo por primera vez en la última semana, en comparación con 3.3 millones la semana anterior. Antes de esta crisis, los reclamos semanales de desempleo nunca habían superado los 700,000 en la historia de los Estados Unidos.

Trump firmó tres proyectos de ley de estímulo en tres semanas, el último con un valor de $ 2.2 billones, y De Blasio dijo el domingo que no es suficiente. Se está preparando un cuarto proyecto de ley, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que se centraría en la recuperación de la crisis.

La Organización Mundial de la Salud declaró el nuevo coronavirus como una pandemia, el primer coronavirus en ganar dicha distinción. Es novedoso, eso significa que es nuevo y nadie tiene inmunidad.

A nivel nacional, NBC News estima que más de 188,000 personas han sido infectadas y casi 4,000 han muerto. Nuevas proyecciones de la Casa Blanca sugieren que hasta 240,000 estadounidenses podrían morir para cuando la pandemia baje incluso si se siguen las pautas de distanciamiento social.