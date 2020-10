Todos los estudiantes de SUNY deben dar negativo a COVID antes del receso de Acción de Gracias: Canciller

Lo que debes saber La Universidad Estatal de Nueva York anunció un nuevo mandato de prueba que requiere que todos los estudiantes en el campus se realicen la prueba de COVID dentro de los 10 días posteriores a las vacaciones del dí Acción de Gracias, un esfuerzo para frenar la propagación de la comunidad

NUEVA YORK - El sistema de universidades públicas de Nueva York requerirá que todos los estudiantes den negativo a la prueba del coronavirus antes de que puedan irse al receso del Día de Acción de Gracias con la esperanza de evitar que la comunidad se contagie como ha ocurido en todo el país.

Los 64 colegios y universidades del sistema deben elaborar planes antes del 5 de noviembre para evaluar a unos 140,000 estudiantes dentro de los 10 días previos a las vacaciones de Acción de Gracias, dijo el rector de la Universidad Estatal de Nueva York, Jim Malatras.

La mayoría de los campus de SUNY cambiarán completamente a educación remota después de las vacaciones de Acción de Gracias, según los planes previamente anunciados. El nuevo mandato de prueba está diseñado para garantizar que la transición se realice de manera segura, dijeron funcionarios de la universidad. Se produce cuando Estados Unidos vuelve a registrar un récord diario de casos totales de COVID-19. Cuarenta y siete estados están experimentando un aumento de casos nuevos, mientras que 34 están experimentando un aumento de las muertes diarias.

Varios campus de SUNY se han vuelto completamente remotos en los últimos meses después de que los brotes se vincularan con reuniones principalmente fuera del campus. La política de evaluación se aplicará a todos los estudiantes que estén tomando al menos una clase en el campus, trabajando en el campus o utilizando los servicios del campus, incluido el gimnasio, la biblioteca o el comedor.

SUNY requerirá que las universidades aíslen o pongan en cuarentena a cualquier estudiante residencial que dé positivo por COVID-19 o esté expuesto a COVID-19 en los últimos 14 días antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Malatras también recomienda las pruebas para profesores y personal.

“A medida que las clases y la instrucción en persona lleguen a su fin el próximo mes, decenas de miles de estudiantes viajarán por todo el estado y el país para estar con sus familias y completar sus cursos de otoño de forma remota”, dijo Malatras. “Al exigir que todos los estudiantes den negativo antes de irse, estamos implementando una política inteligente y sensata que protege a las familias de los estudiantes y las comunidades locales y reduce drásticamente las posibilidades de propagación de COVID-19 en la comunidad”.

SUNY estima cerca de 3,150 casos positivos entre estudiantes y personal este otoño. Mientras tanto, 61 de sus colegios y universidades han realizado más de 270,000 pruebas y han informado alrededor de 1,400 casos positivos.

La mayoría de las universidades de SUNY no exigían que los estudiantes se hicieran la prueba antes de regresar al campus en agosto.

En el oeste de Nueva York, la política de SUNY Geneseo impedía que los estudiantes llegaran al campus si no presentaban una prueba COVID-19 negativa entre siete y 14 días antes de su llegada al campus. La universidad, que suele inscribir a unos 6.000 estudiantes, ha informado de 48 casos de virus este otoño.

Las universidades que no evaluaron previamente a los estudiantes incluyen a SUNY Oneonta en el centro de Nueva York, que canceló las clases presenciales y envió a los estudiantes a casa a principios de septiembre después de que las fiestas fuera del campus provocaron un brote. La universidad de alrededor de 6,000 ha estimado más de 720 casos.

"Una fiesta pequeña puede llevar a un gran problema", dijo Malatras, quien anunció que los estudiantes podrían enfrentar una suspensión por desobedecer los estrictos protocolos de la pandemia. Dijo que parece que los estudiantes ahora están prestando mejor atención a las reglas de distanciamiento social.

Malatras, quien fue nombrado canciller de SUNY el 21 de agosto, dice que no sabe por qué el sistema universitario del estado no requería que todos los estudiantes fueran evaluados antes de llegar al campus. Dijo: "No estaba aquí para aprobar esos planes".

El canciller ha exigido que todos los campus realicen pruebas de vigilancia periódicas, y dijo que acceder a las pruebas era un desafío para los campus del sistema.

Malatras señaló que SUNY Oswego evaluó previamente a 6,000 estudiantes, pero aún ha estimado más de 290 casos. La universidad pausó el aprendizaje en persona a mediados de septiembre y regresó a las clases en persona el 5 de octubre.

Malatras, quien ha indicado que SUNY podría requerir que los estudiantes sean evaluados previamente antes de regresar al campus después del semestre de otoño, dijo que el sistema aún está finalizando sus planes para el semestre de primavera.