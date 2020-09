Tienda de NJ coloca polémico letrero que dice que los hispanohablantes deben pagar más

NUEVA JERSEY - Una empresa de Nueva Jersey se enfrenta a una feroz reacción después de mostrar lo que muchos en la comunidad dicen que es un letrero racista en la entrada de la tienda.

Dave Feinberg, el propietario de la tienda de cuchillos Cutter's Edge en Clifton, dijo que ha estado recibiendo mensajes de personas airadas que lo llaman desde que colocó un letrero que dice "Habla inglés o paga $ 10 extra" hace tres semanas.

Un mensaje de voz que le quedó al propietario de la empresa fue: "Hola … solo te hago saber que eres racista".

Feinberg dijo que todo comenzó después de un encuentro frustrante con un cliente de habla hispana.

“Tenía un chico que no hablaba inglés, era así de simple. Por un trabajo rápido de $10, me tomó 10 minutos hablar con este tipo ”, dijo Feinberg. “Tengo otras cosas. Tengo otros clientes ".

Pero tras la fuerte reacción de la comunidad y las redes sociales, Feinberg reemplazó el letrero. Se colocó un nuevo letrero que decía "Perdón por el letrero de hablar inglés. Por favor, acepten nuestras más sentidas disculpas por cualquier tristeza que esto pudo haber causado".

"La reacción me molesta más que cualquier otra cosa", dijo Feinberg. “Estoy detrás de la idea de que en mi país, como en cualquier otro país, cuando vas a Roma tienes que hacer lo que hacen los romanos”.

Los trabajadores de una peluquería vecina dicen que no visitarán la tienda y dicen que "está completamente equivocado" al mostrar ese tipo de letrero.

Rosemary Pino, la única miembro del consejo minoritario de Clifton, criticó la postura de Feinberg en la ciudad tan diversa.

“Nuestro lema es - la ciudad a la que le importa-, y tenemos que asegurarnos de no solo hablar como se habla, sino de seguir el camino”, dijo Pino. “Mensajes como ese de los dueños de negocios simplemente no es lo correcto”.

Pero no es una opinión universal. Héctor Lora, el alcalde de la vecina Passaic, una ciudad predominantemente hispana, está de acuerdo con Feinberg en que la gente debería hablar inglés. Los propios padres de Lora eran inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin hablar inglés.

“Creo que todos deberían entender y hablar inglés en Estados Unidos, y hay un proceso”, dijo Lora. El alcalde dijo que no está del todo de acuerdo con el cartel de Feinberg, pero denunció lo que llamó un boicot contra la libertad de expresión del empresario.

“Lo que me preocupa es la escalada. Nos pararemos frente a un negocio y lo cerraremos porque no me gustó su cartel ", dijo Lora.