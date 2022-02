Sospechoso irrumpe en una residencia y se hace pasar por oficial de policía en Manhattan

Las autoridades buscan al sospechoso de hacerse pasar por un oficial de policía y entrar a un apartamento en Manhattan, dijo la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Según el informe policial, el hecho ocurrió el domingo 28 de noviembre de 2021, a eso de las 7:46 a. m., dentro de una residencia en East 10th street y Avenue A cuando un hombre desconocido presuntamente entró el patio trasero de un apartamento en el sótano y entró al lugar a través de una puerta trasera no asegurada.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En ese momento, dice el reporte, la residente del lugar, una joven de 22 años, lo vio y el sospechoso le dijo que era un oficial de policía y que no se moviera. Tras el incidente, el presunto invasor salió de la residencia.

Las autoridades no reportaron ningún herido, no se exhibió ninguna placa ni arma de fuego y no se retiraron bienes.

El sospechoso es descrito como un hombre entre sus 20 y 30 años y fue visto por última vez con un casco de bicicleta negro y una chaqueta negra. La Policía compartió un boceto del sospechoso que se realizó tras la descripción de un testigo.

Cualquier persona con información puede llamar confidencialmente a la uniformada al 1-888-57-PISTA.