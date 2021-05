Solo para las personas vacunadas: Radio City Music Hall planea un gran regreso con el Festival de Cine de Tribeca

NUEVA YORK - El Festival de Cine de Tribeca está preparado para ser el primer festival de filme presencial tras la pandemia en los Estados Unidos y también celebrará uno de los primeros eventos en interiores importantes a plena capacidad para una audiencia totalmente vacunada.

El Radio City Music Hall será el anfitrión de la noche de clausura del festival el 19 de junio ante una audiencia a plena capacidad, 100% vacunada y sin mascarillas, dijo el lunes el gobernador Andrew Cuomo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Tener Radio City de vuelta al 100% sin el uso de mascarillas, con gente disfrutando de Nueva York y las artes de Nueva York, no solo será simbólico y metafórico, sino que creo que contribuirá en gran medida a recuperar este Estado en general", agregó Cuomo. "La gente va a decir, '¿Así que si no estoy vacunado no puedo ir?' Así es."

Mientras tanto, un nuevo parque, Pier 76 on the Hudson, abrirá oficialmente el 9 de junio y albergará la proyección de la noche de apertura del Festival de Cinde de Tribeca con la tan esperada película "In the Heights" de Lin-Manuel Miranda, otro paso más hacia una nueva normalidad para el estado de Nueva York.

El teatro United Palace en Washington Heights albergará una proyección especial de la película, además de ocho lugares al aire libre en los cinco condados de la ciudad. Los boletos son gratuitos (solo dos ubicaciones todavía tenían boletos el lunes) y están reservados para grupos de una a cuatro personas que se sientan en lugares juntos.

Ocho lugares diferentes en los cinco distritos de la ciudad proyectarán simultáneamente la película de la noche de apertura del festival en lo que los organizadores han calificado como el más extenso. Los boletos para la proyección del 9 de junio de "In the Heights" son gratuitos (solo dos lugares aún tenían boletos el lunes) y los asistentes se dividirán en grupos.

James Dolan, presidente ejecutivo de Madison Square Garden Sports Corp., se unió a la conferencia de prensa de Cuomo el lunes para anunciar la noticia del Radio City Music Hall. Cada evento que se celebre en el icónico lugar de la Ciudad de Nueva York requerirá que los asistentes estén completamente vacunados, no solo la noche de clausura del festival, dijo.

"[Robert] De Niro y yo comenzamos el festival hace 19 años como dijo el gobernador después del 11 de septiembre con el propósito de traer a la gente de regreso al centro", dijo Jane Rosenthal, cofundadora del festival. "Ahora, a raíz de otra crisis, nuestra misión fundacional es aún más relevante hoy".

La vigésima edición del Festival de Tribeca regresa después de una interrupción pandémica con una expansión de proyecciones al aire libre en toda la Ciudad de Nueva York. El festival de este año, que suele celebrarse en primavera, se lleva a cabo durante 12 días en junio, con eventos en lugares al aire libre como Battery, Hudson Yards, Pier 57 Rooftop, Brookfield Place, MetroTech Commons y Empire Outlets.

Nuestra cadena hermana NBC New York es socia del Tribeca Festival.