Sindicato de maestros nuevamente amenaza retrasar la reapertura de escuelas en NYC

Lo que debes saber A menos de dos semanas que comiencen las clases en NYC 16 maestros de la ciudad de Nueva York dieron positivo por COVID-19

El aprendizaje en persona para todas las escuelas públicas de NYC está programado para el 21 de septiembre; La muerte de maestros en otros tres estados desde que comenzó la escuela está generando una nueva ola de preocupaciones.

La baja tasa de infeccion que ha mantenido el estado contribuyó a las decisión del gobernador Cuomo en reabrir escuelas, gimnasios, museos e incluso almuerzos en interiores de restaurantes en NYC

NUEVA YORK — Con menos de dos semanas antes de que los estudiantes en el distrito escolar más grande del país regresen al aprendizaje en persona, los padres están recibiendo un primer vistazo a los nuevos protocolos destinados a mantener seguros a los niños y al personal. Dieciséis maestros dieron positivo por COVID-19, lo cual sólo amplificará las preocupaciones.

El presidente de la Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew, dio ese número durante una videoconferencia, y dijo que es un porcentaje muy bajo de maestros considerando que hubo alrededor de 15,000 evaluados (lo que significa que sólo una décima parte de los maestros tuvieron pruebas positivas). Los 16 profesores trabajan en 16 edificios diferentes en toda la ciudad.

Sin embargo, expresó su preocupación dado que muchas de las pruebas se administraron el 2 de septiembre y ahora están obteniendo los resultados. Mulgrew dijo que la ciudad no está cumpliendo su parte del trato cuando se trata de resultados rápidos, y dijo que el personal de limpieza tampoco había recibido todos los materiales de limpieza que necesitaban.

Mulgrew dijo que esos dos obstáculos deben abordarse, o de lo contrario la apertura de las escuelas el 21 de septiembre podría estar en riesgo.

"Si la ciudad no puede cumplir con su acuerdo, diremos que no se puede abrir", dijo Mulgrew.

En medio de grandes desafíos, varios estudiantes inician el año escolar en nuestra área.

En respuesta, un portavoz del alcalde Bill de Blasio dijo que "el sistema de hospitales públicos de la ciudad ha trabajado para que las pruebas sean tan rápidas y convenientes para el personal escolar de toda la ciudad y estamos viendo tiempos de respuesta dentro de las 48 horas para más del 95% de las pruebas". Las pruebas son un componente de nuestros extensos protocolos de seguridad, que incluyen mascarillas, equipo de protección personal, abundantes suministros de limpieza y distanciamiento social, y continuaremos disparando en todos los cilindros para garantizar una reapertura segura para nuestro personal ".

Cuando se le preguntó sobre la cantidad total de personal en las escuelas que dieron positivo por COVID-19 desde que los maestros regresaron a los edificios esta semana, el alcalde no tuvo una respuesta concreta el jueves. Dijo que el informe completo comenzaría cuando los estudiantes se presenten para el aprendizaje en persona en 11 días, pero también dijo que esperaba que "por supuesto" habría grupos que surgieran cuando comience la escuela.

"Por supuesto que habrá días en los que encuentras un caso en un aula y el aula debe cerrarse, incluso una escuela cerrada. Pero es una realidad temporal", dijo de Blasio.

Son los esfuerzos de mitigación, como el uso de máscaras, las pruebas, el rastreo de contactos y otras medidas, que la ciudad ha incorporado en su plan multifacético de regreso a la escuela lo que será clave para garantizar que un solo caso no explote. cientos, dijo.

La próxima temporada de gripe agravará el desafío de COVID, dicen el alcalde y otros funcionarios. Con los niveles de vacunación cayendo en medio de la pandemia, el gobernador Andrew Cuomo dijo el jueves que su equipo está estudiando la posibilidad de hacer que la vacuna contra la gripe sea obligatoria para los estudiantes de escuelas públicas, al tiempo que le recuerda al Departamento de Educación que la transparencia es obligatoria.

Los 10 colegios tendrán que llevar a cabo sus clases en línea durante el tiempo de duración de las reparaciones.

"Los distritos escolares y las escuelas tienen que informar. Lo hicimos por orden ejecutiva, así que tendremos esa información", dijo Cuomo.

Mientras tanto, la UFT dice que está trabajando con los funcionarios de salud y educación de la ciudad para asegurarse de que aquellos que dan positivo sigan las pautas adecuadas de cuarentena y rastreo de contactos.

“Hasta que tengamos una vacuna, las tácticas más efectivas contra la propagación del coronavirus han sido mascarillas y distanciamiento social, junto con pruebas y rastreo de contratos. Todos estos son parte del plan de seguridad de la ciudad ", dijo el sindicato de maestros en un comunicado." El plan anticipa que las pruebas a veces mostrarán que las personas asintomáticas en las escuelas han contraído el virus. El aislamiento y la cuarentena de estas personas, seguidos de un seguimiento agresivo de los contactos, también son elementos clave del plan de seguridad ".

El Departamento de Educación de la ciudad dijo que había habido una investigación sobre uno de los primeros casos confirmados de COVID entre maestros este otoño, con la persona aislada y otros miembros del personal identificados como contactos cercanos que deben ponerse en cuarentena.

"Tan pronto como se confirmó el caso, notificamos al personal, de acuerdo con nuestro protocolo. El personal ha tenido acceso y ha tenido conocimiento de las pruebas prioritarias desde el 1 de septiembre", dijo el portavoz del DOE.

Hasta ahora, la ciudad solo ha confirmado que dos empleados dieron positivo por el coronavirus y que trabajan en Brooklyn en P.S.1 en Sunset Park y Middle School 88 en Park Slope, dijeron funcionarios del Departamento de Educación.

"El personal de la escuela tiene acceso a pruebas gratuitas y rápidas, y hemos alentado a todo el personal a que se haga la prueba antes de regresar a los edificios mientras seguimos navegando por las realidades de una pandemia", dijo la portavoz del DOE, Miranda Barbot, en un comunicado.

El aprendizaje en persona para todas las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York está programado para reanudarse el 21 de septiembre después de que la UFT y el alcalde de Blasio acordaron posponer el comienzo del nuevo año para darles a los maestros más tiempo para planificar.

A principios de esta semana, la ciudad anunció que 10 edificios escolares no pasaron la inspección de seguridad porque la ventilación no cumple con las pautas de seguridad de COVID. Hasta el jueves, las autoridades dicen que cuatro de esos edificios recibieron las reparaciones necesarias.

La ventilación es solo una parte de varias piezas móviles necesarias para reabrir las escuelas mientras se mantiene baja la tasa de infección del estado. Actualmente está por debajo del 1 por ciento por 34 ° día consecutivo, lo que contribuyó a las recientes decisiones de Cuomo de reabrir escuelas, gimnasios, museos, casinos e incluso cenas bajo techo en los cinco condados.

Cuando comiencen las escuelas, De Blasio dice que los autobuses estarán disponibles para aproximadamente 100,000 estudiantes, reconociendo que es un número mucho menor que en años escolares anteriores debido al aprendizaje híbrido.

Los requisitos de máscaras y distanciamiento social se aplican en los autobuses para todos, dijo el alcalde. Agregó que las familias comenzaron a ser notificadas sobre las rutas de los autobuses de sus hijos el miércoles y todos deberían ser notificados al final de la semana.

Al abordar las preocupaciones de los maestros que dicen que se presentaron en la escuela esta semana y que no se proporcionó equipo de protección para 30 días, como prometieron los funcionarios escolares, De Blasio y el canciller Richard Caranza dijeron que se perdieron un puñado de escuelas debido a la realidad de los partos y instalaciones.

"Una vez que se percató el error, hoy se les reabastece con el PPE, es muy fácil con la cantidad de PPE que tenemos a mano abastecer una escuela de inmediato", dijo el alcalde a la prensa.

Las reaperturas de escuelas en todo el estado ya han contribuido a grupos de nuevos casos de COVID-19, especialmente en los campus universitarios, pero es demasiado pronto para saber si las reaperturas de K-12 causarán un impacto en la tasa de infección récord del estado.

El gobernador Andrew Cuomo ha dicho que los grupos que emergen en los campus universitarios inevitablemente aparecerán, al menos en cierto grado, en el nivel K-12. Quiere asegurarse de que los neoyorquinos estén capacitados con los hechos y puedan evaluar la efectividad de cualquier plan escolar individual de manera continua y continua.

"Si los planes de reapertura de la escuela no funcionan, lo verá. Lo verá en los números", dijo Cuomo el jueves. "Si hay un problema, veremos el problema y responderemos. Ahí es donde estamos en la vida ahora. Esa es la naturaleza de la situación en la que nos encontramos. No sabemos qué va a pasar porque no sabemos Qué va a pasar."

En el futuro, todos los distritos de Nueva York presentarán informes COVID al estado todos los días, y el estado emitirá "boletas de calificaciones" COVID para todas las escuelas del estado, dijo Cuomo el martes. La contabilidad incluirá casos positivos de estudiantes y personal y datos de pruebas diarias, entre otras métricas. Y si alguna escuela o campus universitario alcanza los 100 casos de COVID, tendrá que pasar a All-Remote de inmediato.

Algunos están planeando trasladar ciertas cohortes a totalmente remotas durante varios días si un estudiante o miembro del personal da positivo. Eso sucedió en el distrito escolar Little Silver de Nueva Jersey, cuando un estudiante dio positivo, confirmaron las autoridades el jueves.

Otras reaperturas de escuelas no han ido bien. New Milford High School en el condado de Fairfield tuvo que retrasar el aprendizaje en persona después de enterarse en las redes sociales sobre un caso positivo. Una situación similar ocurrió en el condado de Westchester, donde el superintendente de las escuelas de Pelham dijo que los estudiantes de fiesta en el bosque también han provocado directamente un retraso.

La mayoría de los principales distritos escolares de los EE. UU. Están optando por comenzar de manera remota de todos modos, incluidos muchos en Nueva Jersey, donde el gobernador Phil Murphy recorrió las escuelas preparándose para un modelo híbrido que comenzará más adelante en el año escolar. Los aumentos recientes en las tasas de infección ya están generando nuevos motivos de alarma. Maestros en al menos tres estados han muerto después de ataques con el coronavirus desde el comienzo del nuevo año escolar.