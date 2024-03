Senador Bob Menéndez querría postularse a la reelección de manera independiente

NUEVA JERSEY -- El senador demócrata Bob Menéndez anunció el jueves que tiene “esperanzas” de postularse para un cuarto mandato en Nueva Jersey como independiente, ya que enfrenta cargos federales de soborno y espera ser exonerado antes de las elecciones generales.

Menéndez dijo en un anuncio en video de nueve minutos, que fue publicado y luego retirado rápidamente el jueves por la tarde, que no se postulará para la reelección como demócrata antes de la fecha límite para las primarias del lunes.

“Lamentablemente las acusaciones actuales que enfrento, de las cuales soy no culpable y lo demostraré, no me permitirán tener ese tipo de diálogo y debate con opositores políticos que ya lo han convertido en la piedra angular de su campaña. Los habitantes de Nueva Jersey merecen algo mejor que eso”, dijo Menéndez.

"Tengo la esperanza de que mi exoneración se produzca este verano y me permita presentar mi candidatura como demócrata independiente en las elecciones generales", añadió más tarde.

Menéndez, quien fue elegido por primera vez en 2006, ha negado haber actuado mal en el caso, que lo enfrenta a 18 cargos por presunta obstrucción de la justicia y aceptar sobornos en forma de dinero en efectivo, lingotes de oro, un automóvil de lujo y más, y que usó su poder en beneficio de Egipto. Menéndez y su esposa fueron acusados por primera vez en septiembre y desde entonces han enfrentado cargos adicionales, incluida la obstrucción de la justicia.

Después de ser acusado en septiembre, Menéndez renunció como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Más de 30 de sus colegas demócratas en el Senado, incluido el senador de Nueva Jersey Cory Booker, han pedido a Menéndez que renuncie. Sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, se ha negado sistemáticamente a pedir la renuncia de Menéndez, aunque ha dicho que la conducta del senador estuvo “muy, muy por debajo” del estándar del cargo.

Menéndez había estado considerando postularse como independiente antes de la fecha límite del lunes para postularse en las primarias demócratas. Menéndez tiene hasta el 4 de junio, el mismo día de las primarias, para reunir las 800 firmas necesarias para solicitar la reelección como independiente.

La candidatura de Menéndez al Senado le permite seguir recaudando dinero y los fondos de su campaña pueden utilizarse para cubrir los honorarios legales. La campaña de Menéndez había gastado $2.3 millones en honorarios legales en los últimos tres meses de 2023, el período más reciente cubierto por los informes financieros de campaña, pero su recaudación de fondos se desplomó durante ese período. Su campaña terminó el año con $6.2 millones disponibles.

Menéndez también formó un fondo de defensa legal separado en julio, que recaudó casi $470,000 durante los últimos seis meses de 2023, según una presentación ante el Servicio de Impuestos Internos.

El representante demócrata Andy Kim, quien lanzó una candidatura al Senado poco después de que Menéndez fuera acusado el año pasado, dijo la semana pasada que la posible candidatura independiente del senador era “realmente alarmante”.

"No hay manera de que pueda ganar este escaño", dijo Kim en ese momento. "Pero lo que podría hacer es poner en peligro este escaño y darles una oportunidad a los republicanos".

La primera dama de Nueva Jersey, Tammy Murphy, principal rival de Kim en las primarias demócratas del Senado, no compartió esas preocupaciones y le dijo a NBC News el domingo después de reunirse con miembros del sindicato: “No lo he pensado mucho. … No sé lo que está pensando. Estoy realmente concentrado en lo que estoy haciendo”.

Sin embargo, Murphy reiteró los llamados anteriores a Menéndez para que renunciara. Si bien dijo que él es “obviamente inocente hasta que se demuestre lo contrario”, Murphy dijo que Menéndez “no tiene la autoridad moral en este momento para representar al pueblo de Nueva Jersey”.

El presidente del Partido Demócrata del estado de Nueva Jersey, LeRoy Jones Jr., dijo a NBC News en una entrevista telefónica la semana pasada que dudaba que Menéndez finalmente se postulara como independiente, pero no le preocupaba que el senador pudiera ser un saboteador.

“El senador se concentra en defenderse en su juicio legal”, dijo Jones. “Y creo que quizás lo primero y más importante en cualquier decisión que tome sea poder tener una defensa adecuada. Entonces, en este momento, eso no me preocupa realmente”.

Los demócratas están en una posición fuerte para conservar el escaño en el Senado, dada la inclinación demócrata del Estado Jardín. El presidente Joe Biden ganó Nueva Jersey por 16 puntos porcentuales en 2020.

Menéndez ganó la reelección en 2018 por 11 puntos, incluso cuando su oponente republicano intentó aprovechar acusaciones anteriores de soborno y fraude. Ese caso terminó en juicio nulo en 2017. En 2018, el Comité de Ética del Senado “amonestó severamente” a Mendendez por aceptar obsequios de un oftalmólogo en Florida y no revelarlos, y utilizar su papel para “promover” los intereses de ese médico.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés para NBC news. Miralo aquí.