Seis artistas de NY crearán instalaciones de arte para la nueva terminal del aeropuerto LaGuardia

Nueva York seleccionó a seis artistas de renombre mundial para crear instalaciones de arte permanente en la nueva terminal C de $ 4 mil millones en el aeropuerto LaGuardia, anunció el martes la gobernadora Kathy Hochul y otros funcionarios, como la directora ejecutiva del Museo de Queens Sally Tallant.

El proyecto respalda la visión general y el plan de la Autoridad Portuaria para transformar la experiencia del cliente en todas sus instalaciones, incluso en el aeropuerto LaGuardia, a través del arte público inspirador, la excelencia operativa, la tecnología del siglo XXI y la funcionalidad de clase mundial. Se anticipa que la moderna sala de llegadas y salidas de clase mundial de la Terminal C abrirá a finales de esta primavera.

Las seis obras encargadas son creaciones de los artistas Mariam Ghani, Rashid Johnson, Aliza Nisenbaum, Virginia Overton, Ronny Quevedo y Fred Wilson. Sus obras incluyen esculturas y murales de cerámica pintada que abarcarán el espacio de entrada lleno de luz de varios pisos del edificio, y también se mostrarán en el reclamo de equipaje y otras áreas en toda la terminal de Delta.

Las obras permanentes darán la bienvenida a los viajeros cuando entren y salgan de la nueva terminal C y representan una colaboración única entre una aerolínea, artistas, museo y aeropuerto para elevar la experiencia de viaje a través del arte visual. Estos proyectos entretejerán arte público inspirador, colorido y dinámico en toda la nueva terminal C.

La terminal C de 1.2 millones de pies cuadrados será otro importante e histórico paso adelante en la construcción de un nuevo aeropuerto LaGuardia. El proyecto de remodelación de $4 mil millones de Delta Air Lines, que comenzó en 2017, reemplazará las obsoletas terminales C y D con una nueva terminal C de última generación. Una característica clave de la nueva terminal es que las 37 puertas serán accesible a través de una sola sala de llegadas y salidas en lugar de dividirse entre las dos estructuras que reemplazará. La nueva sala de llegadas y salidas de Delta está programada para abrir en la primavera de 2022 y también incluirá la apertura de una explanada de 230.000 pies cuadrados con capacidad para 10 puertas nuevas y con restaurantes y tiendas conocidos.

Se dará a conocer información adicional sobre la asociación y las obras de arte más cerca de la apertura de la terminal en la primavera de 2022.

"A medida que continuamos transformando el aeropuerto LaGuardia en un destino de clase mundial, nos comprometemos a hacer de la nueva terminal una celebración de Queens como el condado más diverso de los Estados Unidos", dijo la gobernadora Hochul. "Al contratar a artistas de renombre con sede en Nueva York, innumerables visitantes serán recibidos con temas de la historia, la diversidad y la belleza de Nueva York. A medida que continuamos reconstruyendo más fuertes y mejores que antes, la terminal C servirá como un símbolo duradero de Nueva York, siendo el epicentro del comercio y el arte en todo el mundo".