Reportan varios casos de la enfermedad del legionario en dos condados de Nueva Jersey

Lo que debes saber El Departamento de Salud de Nueva Jersey, (NJDOH, por sus siglas en inglés), investiga un posible grupo de casos de la enfermedad del legionario en los condados de Passaic y Bergen y piden a los residentes que desarrollen síntomas de esta enfermedad buscar una evaluación médica.

Desde el 4 de agosto, el departamento ha sido notificado de nueve casos confirmados de la enfermedad del legionario entre las personas que residen en los municipios vecinos del condado de Passaic, junto con un caso adicional en un municipio vecino del condado de Bergen. El inicio de los síntomas de estos casos ocurrió entre el 27 de mayo y el 1 de agosto de 2023. Los informes se enviaron a NJDOH entre el 6 de junio y el 4 de agosto de 2023.

Los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolor de pecho, dolores musculares y dolor de cabeza. Si se sospecha la enfermedad del legionario, solo las pruebas ordenadas por un médico pueden confirmar el diagnóstico.

NJDOH trabaja con los Departamentos de Salud locales en los condados de Passaic y Bergen para investigar estos casos y cualquier posible fuente de infección. A fines de julio, NJDOH alertó a los departamentos de salud locales, proveedores de atención médica y otros socios de salud pública en el área sobre el elevado número de casos informados. Esta es la misma región general que experimentó un aumento de casos el invierno pasado. En ese momento, una investigación no determinó una causa común. La investigación actual aún está en curso.

“El diagnóstico temprano es clave para tratar eficazmente la enfermedad del legionario”, dijo la Dra. Kaitlan Baston, comisionada interina de Salud de Nueva Jersey. “Aunque el riesgo de contraer la enfermedad del legionario si vive o ha visitado recientemente los condados de Passaic o Bergen sigue siendo bajo, las personas que desarrollan síntomas respiratorios/similares a la neumonía deben visitar a su proveedor de atención médica de inmediato para ser evaluados”.

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía (infección pulmonar) causada por una bacteria llamada Legionella. Es importante señalar que los síntomas de la enfermedad del legionario son similares a los del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias como la gripe. Los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, dolor de pecho, dolores musculares y dolor de cabeza. Si se sospecha la enfermedad del legionario, solo las pruebas ordenadas por un médico pueden confirmar el diagnóstico. Aunque la enfermedad del legionario es una enfermedad grave, se puede tratar con antibióticos.

Como los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en desarrollarse, el NJDOH recomienda que aquellos que desarrollen estos síntomas dentro de las dos semanas posteriores a la visita a los condados de Passaic o Bergen busquen atención médica.

Es raro que las personas sanas expuestas a Legionella desarrollen la enfermedad del legionario. Sin embargo, las personas mayores de 50 años, especialmente las que fuman o las que tienen ciertas afecciones médicas, incluidos sistemas inmunitarios debilitados, enfermedad pulmonar crónica u otras afecciones de salud crónicas, corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad del legionario si están expuestas.

La enfermedad del legionario no es transmisible de persona a persona. Las personas pueden contraer la enfermedad del legionario al respirar agua en aerosol (pequeñas gotas) que contiene la bacteria Legionella. El agua en aerosol puede provenir de torres de enfriamiento (utilizadas en sistemas de aire acondicionado para grandes edificios y fines industriales), jacuzzis, rociadores de agua de enfriamiento, fuentes decorativas y sistemas de plomería. Las unidades de aire acondicionado para el hogar (ya sea central o de ventana) no usan agua para enfriar y no son un riesgo para el crecimiento de Legionella. En raras ocasiones, las personas también pueden enfermarse cuando el agua que contiene Legionella se aspira a los pulmones mientras beben ("va por la tubería equivocada"), particularmente entre aquellos con dificultades para tragar.

NJDOH recibe aproximadamente 250-375 informes de la enfermedad del legionario cada año y trabaja en estrecha colaboración con los Departamentos de Salud locales para investigar posibles fuentes de infección. Las investigaciones pueden ser largas y la identificación de la fuente exacta suele ser un desafío. Cualquier fuente potencial que se encuentre será abordada y remediada para evitar una mayor transmisión.