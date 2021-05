Reembolso de impuestos sobre desempleo: Lo que el IRS te devolverá y lo que debes pagar

Si recibiste beneficios por desempleo en 2020 y pagaste la totalidad de impuestos federales sobre la compensación cuando presentaste tu declaración de impuestos sobre la renta, el IRS podría reembolsarte de forma automática todo o parte de esa cantidad.

Sin embargo, presta atención, pues el beneficiario del desempleo deberá pagar la diferencia.

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense aprobada en marzo incluyó una exención de impuestos sobre los primeros $10,200 de la compensación por desempleo que los beneficiarios recibieron durante la pandemia, esto para contribuyentes que declaran de forma independiente.

Asimismo, el IRS ajustará las declaraciones de los contribuyentes casados ​​que presentan una declaración conjunta y que cumplen los criterios para recibir el perdón de impuestos de los primeros $20,400 del seguro de desempleo.

Antes del cambio estipulado por el Plan de Rescate Estadounidense, los beneficiarios estaban obligados a pagar el impuesto federal.

Ahora bien, supongamos que recibiste unos $30,000 del seguro de desempleo. Eso significa que el IRS te hará un reembolso de los primeros $10,200, pero los impuestos del resto de la compensación, que serían $19,800, tendrías que pagarlos.

Tienes hasta el 17 de mayo para pagar cualquier deuda tributaria, de lo contrario, podrías recibir multas por demora, además de que la agencia impone intereses sobre la deuda.

Si tienes una deuda, pero no puedes pagar la suma total, no entres en pánico. El IRS ofrece acuerdos de pago flexibles. Por los general, el contribuyente establece qué cantidad puede abonar al mes hasta cubrir el total.

Supongamos que tiene una deuda de $5,000 en impuestos, pero no tiene el dinero para pagar la suma total. Usted puede acordar un pago de $100 al mes, con base en sus ingresos. El IRS aceptará esa oferta, aunque impodrá ciertos intereses.

Abre aquí para conocer más sobre los acuerdos de pago del IRS.

Por otro lado, si ya declaraste tus impuestos recomiendan revisar la cuenta en la que recibes tus reembolsos, pues el IRS dijo que en mayo estaría depositando retornos a las personas que cumplen los criterios.

Está previsto que cientos de miles de beneficiarios reciban los primeros reembolsos en los próximos días, según un informe del Departamento del Tesoro. Pero no se impaciente si no ve su pago, pues los reembolsos continuarán enviándose durante el verano, mientras el IRS procesa las declaraciones de impuestos.

Unos 23 millones de estadounidenses solicitaron el desempleo el año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales, y hasta 7.3 millones se beneficiarían de los reembolsos por desempleo que depositará el IRS durante los próximos días.

El IRS recordó que no es necesario presentar una declaración enmendada para reclamar la exención.

"Si ya presentó su Formulario 1040 o 1040-SR de 2020, no es necesario presentar una declaración enmendada (Formulario 1040-X) para calcular la cantidad de compensación por desempleo exenta de impuestos", indicó la agencia. "El IRS volverá a calcular sus impuestos utilizando la cantidad de compensación por desempleo excluida y ajustará su cuenta en consecuencia".

Además, puede rastrear cualquier pago pendiente con la herramienta Get My Payment del IRS.

Nueva York no ofrecerá la exención, por lo que sus residentes no verán el reembolso de los impuestos estatales. Connecticut, por otro lado, si concedió el perdón a sus beneficiarios. Nueva Jersey no cobra impuestos estatales sobre el desempleo.