Qué es el Fondo de Reembolso de Respuesta a la Pandemia y quién califica para obtener hasta $1,000

El estado de Nueva York está aceptando las solicitudes para el Fondo de Reembolso de Respuesta a la Pandemia, que está diseñado para apoyar a los trabajadores de la salud afectados por la crisis. Los trabajadores esenciales pueden solicitar el reembolso de ciertos gastos, como el cuidado de niños o dependientes, transporte y alojamiento, entre otros.

Cada hogar puede reclamar hasta $1,000 por gastos calificados en los que incurrió mientras trabajaba en el estado de Nueva York entre el 1 de marzo de 2020, hasta la fecha de presentación de la solicitud.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En un comunicado, el gobernador Cuomo alentó a todos los neoyorquinos que cumplen los criterios a solicitar los fondos de inmediato.

“Desde el primer día de la pandemia de COVID-19, los trabajadores esenciales y los socorristas de Nueva York hicieron su trabajo para que el resto de nosotros pudiéramos estar a salvo. Su servicio valiente y desinteresado a los neoyorquinos nunca será olvidado y debemos asegurarnos de apoyarlos en medio de desafíos únicos de transporte, alojamiento y cuidado infantil”, expresó el mandatario en un comunicado.

“El Fondo de Reembolso de Respuesta a la Pandemia reembolsará a los trabajadores esenciales los gastos de subsistencia importantes en los que hayan incurrido mientras nos mantenían seguros al resto de nosotros, y animo a todos los neoyorquinos que cumplen los criterios a que soliciten los fondos ahora”, añadió.

Cuomo dijo que el fondo de $ 26.6 millones se distribuirá hasta que se agote el dinero.

Los solicitantes calificados incluyen socorristas, trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales de múltiples industrias. Los solicitantes también deben tener un ingreso familiar de menos de cinco veces el nivel de pobreza federal, que es de hasta $125,470 para una familia de cuatro.

Aquellos que cumplen los criterios para la subvención pueden postularse a sí mismos o pueden ser referidos por sus empleadores, sindicatos o proveedores de servicios sociales que los contrataron durante la emergencia de COVID.

La solicitud requiere comprobante de ingresos de 2019 y 2020, junto con la documentación de gastos. Solo se puede realizar una solicitud por hogar. Si un hogar tiene varias personas que cumplen los criterios, su documentación debe presentarse con el mismo formulario. Hay excepciones para los miembros de la familia que no son dependientes y los cónyuges que declaran sus impuestos por separado. Se pueden encontrar más detalles en línea.

La financiación de la subvención fue proporcionada por una combinación de donaciones privadas de individuos, fideicomisos caritativos y empresas.

El estado indicó en su página web que, debido a la abrumadora respuesta a la subvención disponible, la Oficina de Servicios para Niños y Familias (Office of Children and Family Services, OCFS) recomienda a las personas que ya han comenzado su solicitud en línea pero solo la completaron parcialmente, al igual que a las personas que aún no han comenzado su solicitud pero desean presentarla, que la completen y la envíen de inmediato, ya que los fondos disponibles son limitados.

Los solicitantes en línea cuyas presentaciones ya han sido revisadas y aprobadas por completo deberían recibir un correo electrónico a partir de mediados de mayo de HyperWallet, en el cual se les notificará que recibirán fondos y se les pedirá que seleccionen la forma de pago.

Aquellos que sometieron la solicitud en línea pueden verificar el estado del proceso en cualquier momento al iniciar sesión en el portal del estado. Los solicitantes serán notificados por correo electrónico si se necesita información fiscal adicional o cuando se tome una decisión final.

La fecha límite de envío de la solicitud en papel es el 15 de junio de 2021 a las 5 p.m., hora del este.

Abre aquí para encontrar más información en español.