Primarias en NJ: Contiendas clave y candidatos, lo que debes saber antes de este 8 de junio

Las primarias demócratas y republicanas de este año en Nueva Jersey definirán lo que será un trascendental año electoral, pues están en juego la oficina del gobernador y los 120 escaños de la Legislatura estatal.

Este martes 8 de junio, los residentes del Estado Jardín determinan quién gana las nominaciones demócratas y republicanas para las elecciones generales del 3 de noviembre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El gobernador Phil Murphy anunció que las elecciones primarias volverán a ser presenciales a diferencia de los comicios del año pasado, cuando el proceso se hizo principalmente por correo debido a la pandemia de coronavirus.

CONOCE A LOS CANDIDATOS

CONTIENDAS CLAVE

GOBERNADOR

PARTIDO DEMÓCRATA

Murphy se postula para un segundo mandato. El mandatario presentó más de 14.500 peticiones para su candidatura a la reelección (se requieren 1.000 para un aspirante a gobernador).

Roger Bacon había desafiado a Murphy por la nominación demócrata al presentar 1.271 peticiones bajo el lema Make New Jersey Great Again, pero un juez determinó que el aspirante no alcanzó a cubrir todos los criterios para contender contra Murphy, quien no enfrentará rival en las primarias demócratas.

PARTIDO REPUBLICANO

Hay cuatro personas que se postulan en las primarias para la nominación republicana: el exasambleísta estatal Jack Ciattarelli, el exalcalde de Franklin, Brian Levine, el pastor Phillip Rizzo y el empresario Hirsh Singh.

Ciattarelli, quien perdió el nombramiento de gobernador del partido en 2017, es considerado el favorito, ya que obtuvo el apoyo de las organizaciones republicanas del condado en todo el estado.

CARRERAS LEGISLATIVAS

DISTRITO 37

Es la primaria legislativa de más alto perfil. La líder demócrata de la mayoría del Senado estatal, Loretta Weinberg, se jubila después de tres décadas en la Legislatura, y sus dos compañeros de distrito, los asambleístas Gordon Johnson y Valerie Vainieri Huttle, se enfrentan entre sí para reemplazarla en el distrito del condado de Bergen.

La primaria demócrata entre ambos asambleístas ahora convertidos en adversarios se ha tornado tensa. Johnson obtuvo el respaldo del partido, de Weinberg y de Murphy, pero Huttle ha desafiado ese apoyo para seguir en la contienda.

El asambleísta Johnson, quien recibió el respaldo del Comité Demócrata del Condado de Bergen para el Senado, se postula con sus compañeras de fórmula Shama Haider de Tenafly y Ellen Park de Englewood Cliffs, que buscan los escaños de la Asamblea.

En la otra lista está la asambleísta Huttle, quien se postula bajo el lema Real Bergen Democrats con los aspirantes a la Asamblea Gervonn Romney-Rice de Teaneck y Lauren Dayton de Tenafly.

Quien gane probablemente tomará el escaño en noviembre, pues el distrito es demócrata por tradición.

PRINCIPALES DISTRITOS EN JUEGO