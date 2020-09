Oficial hispana de Jersey City se declara culpable de fraude de trabajos fuera de servicio

NUEVA JERSEY — El propio teléfono celular de un oficial de policía de Jersey City proporcionó evidencia en su contra en una estafa de trabajo por no presentarse fuera de servicio que también involucró a casi una docena de otros oficiales, dijo el martes la oficina del fiscal federal.

La oficial Gicella Sánchez se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a un gobierno local que recibe fondos federales. Se convirtió en la duodécima oficial de la ciudad en declararse culpable de cargos similares derivados de una investigación de la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Cuatro de los agentes han recibido penas de prisión.

Entre noviembre del 2014 y junio del 2016, Sánchez recibió miles de dólares por trabajos que no realizó o por turnos que comenzó pero no completó. Otro oficial autorizado para hacer asignaciones de trabajo y firmar comprobantes creó comprobantes falsos con el conocimiento de Sánchez, según las autoridades.

Según los documentos presentados en el caso, los investigadores utilizaron pruebas del teléfono celular de Sánchez para demostrar que no estaba en los lugares de trabajo cuando se suponía que debía estar trabajando, incluida una foto de Sánchez y un familiar tomada en un restaurante.

En un mensaje de texto, Sánchez le dijo a una compañera de trabajo que no había conseguido un trabajo ese día, pero que había hecho que su cómplice "me diera uno que no necesita asistencia".

Sánchez enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión cuando sea sentenciada en febrero. Ella también tendrá que renunciar a más de $ 9,000 obtenidos del plan y pagar una restitución de aproximadamente $ 2,500.

En una declaración enviada por correo electrónico, la portavoz de la ciudad, Kimberly Wallace-Scalcione, dijo: “La declaración de culpabilidad de hoy reafirma que el alcalde Steven Fulop y el director de seguridad pública James Shea tomaron la decisión correcta al poner fin al programa de trabajo fuera de servicio de la policía hace varios años. Este fue un programa que estuvo lleno de corrupción durante décadas antes y no reflejaba los valores de nuestra ciudad ".