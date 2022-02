NYC presenta festival de cine para los niños y familias

La Ciudad de Nueva York presenta una vez más el Festival Internacional de Cine Infantil, (NYICFF, por sus siglas en inglés), un evento perfecto para las familias y para introducir el Séptimo Arte a los más pequeños.

NYICFF estará desde el 4 de marzo hasta el 19 de marzo con eventos en persona y para su edición número 25 se enfocará en el poder de la ciencia y el arte a través de películas que demuestran que la creatividad y la inclusión son el núcleo de los superpoderes de la próxima generación, independientemente de la disciplina.

Las películas presentadas en la lista de este año evocan mundos nuevos y poderosos para que los niños se liberen de las reglas y los problemas de nuestra existencia terrenal.

Desde el regreso del cineasta Richard Linklater a sus sueños infantiles de la era espacial gracias a la magia de la rotoscopia en Apolo 10 ½: una infancia en la era espacial, hasta la interpretación imaginativa y reflexiva de Ari Folman, nominado al Oscar, de un cuento real usando exquisitas animación en Where Is Anne Frank, a los cineastas debutantes Fanny Liatard y Jérémy Trouilh, el deslumbrante Gagarine, inspirado en el espacio y con mentalidad de justicia social, a la colorida animación stop-motion Oink de Mascha Halberstad, esta aclamada selección de películas cuidadosamente curada llega al NYICFF el después de las proyecciones en Cannes, Berlinale y SXSW, lo que refuerza la idea de que el público joven está listo y merece la tarifa cinematográfica más sofisticada y reflexiva.

Hay muchas películas en la lista de NYICFF de este año que transmiten sus mensajes significativos con un sentido de diversión, fantasía y humor. En el programa NYICFF de este año también está representada una diversa gama de cineastas de todo el mundo que han dirigido películas convincentes como Turning Red, Oink y The Ape Star.

Además, el Festival exhibirá una serie de películas animadas altamente logradas de todo el continente asiático con historias de una variedad de cineastas talentosos, incluidos To The Bright Side, I Am What I Am, Pompo the Cinéphile y Poupelle of Chimney Town.

El público también tendrá la oportunidad de experimentar una selección de películas reflexivas basadas en historias reales.

