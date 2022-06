NYC: Entrega gratis a domicilio de frutas y verduras a familias que participen en estudio para mejorar salud de niños con sobrepeso y obesidad

Un estudio del NYC Health + Hospitals para mejorar la salud de los niños con sobrepeso y obesidad ofrece la entrega gratuita a domicilio de frutas y verduras cultivadas en granjas locales.

El estudio, 'Food for Health' es el primero de su tipo en la nación, está financiado en gran parte por la New York Health Foundation y el Mayor's Fund to Advance NYC. Farm to People, con sede en Brooklyn, proporcionará los productos frescos, dijo la ciudad.

El estudio busca medir el impacto en la dieta y la salud de un programa de prescripción de productos agrícolas para niños de 2 a 8 años con sobrepeso u obesidad que corren el riesgo de padecer enfermedades crónicas más adelante en la vida, según la ciudad.

El ensayo, que será aleatorio, inscribirá a más de 250 familias cuyos niños reciben atención pediátrica en NYC Health + Hospitals/Queens.

Las familias que se inscriban recibirán una receta médica de frutas y verduras para su hijo, y las familias asignadas al azar al grupo "Alimentos para la salud" también recibirán 24 semanas de entrega gratuita a domicilio de productos agrícolas cultivados en granjas locales.

El estudio busca que eliminar las barreras financieras, de transporte y de acceso a los productos frescos puede mejorar la dieta y la salud de los niños, además de que se pueden desarrollar hábitos alimenticios saludables a largo plazo.

“La comida saludable es una medicina a la que todos los neoyorquinos deberían tener acceso”, dijo el alcalde Eric Adams en un comunicado.

“Esto es personal para mí: un estilo de vida basado en plantas ayudó a salvar mi vida, y estoy encantado de que más de 125 familias puedan participar en este emocionante programa piloto. A través de programas innovadores como 'Alimentos para la salud', dejaremos de alimentar la crisis del cuidado de la salud y nos aseguraremos de que todos los neoyorquinos puedan acceder al estilo de vida saludable que se merecen”, añadió.

Todas las familias participantes también recibirán materiales educativos sobre alimentación saludable, recetas para niños para comidas y refrigerios, y equipo de cocina seguro para niños para alentar a los niños a participar en la preparación de sus alimentos.

Los productos frescos serán proporcionados por 'Farm to People', una empresa con sede en Brooklyn que obtiene sus alimentos de más de 150 agricultores ubicados en la ciudad de Nueva York y sus alrededores.

Casi el 40 por ciento de las calles de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tienen sobrepeso o son obesos, según el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, y más de 1 de cada 4 niños menores de 12 años que reciben atención en NYC Health + Hospitals/Queens tiene obesidad.

La ciudad dijo que las familias participantes completarán encuestas que incluyen preguntas sobre las dietas de los niños y los cuidadores, los hábitos de preparación de alimentos de los cuidadores y la seguridad alimentaria familiar; las encuestas se completarán en el momento de la inscripción, después de 6 meses y nuevamente después de 9 meses para evaluar los cambios individuales y las diferencias entre los dos grupos de estudio.

También se analizará la altura y el peso de los niños para determinar el impacto de la entrega a domicilio de frutas y verduras en la salud de los niños. El equipo del estudio también obtendrá comentarios de las familias participantes y el personal de la clínica para comprender su experiencia con el programa para ayudar a refinar e informar la expansión del programa a otras instalaciones de NYC Health + Hospitals en el futuro.