NY propone proyecto de ley para resolver la custodia de las mascotas durante un divorcio

NUEVA YORK - A los ojos de la ley, las mascotas son propiedad cuando se trata de divorcio, pero han surgido nuevas formas de resolver la custodia del perro, gato o loro con mediadores especiales y "petnups" para evitar disputas en los tribunales.

Alaska, California e Illinois se encuentran entre los estados que han promulgado leyes que dan a los jueces libertad para considerar los mejores intereses de las mascotas, no muy diferente de lo que hacen por los niños. Hay un proyecto de ley pendiente en el estado de Nueva York para adoptar el mismo enfoque.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"El gato o el perro de alguien es parte de su familia y no debe ser tratado como un mueble o su Honda Civic", dijo el senador James Skoufis, patrocinador principal de la medida de Nueva York y padre orgulloso de un gato llamado Ruth, nombre en honor a la jueza Ruth Bader Ginsburg.

Algunos jueces de todo el país han estado adoptando el enfoque caso por caso, dijeron Skoufis y los abogados matrimoniales. Pero las parejas se dejan a los caprichos de los jueces que se les asignen en caso de que elijan ir a juicio.

Adam Citron, un abogado de Nueva York que ha manejado decenas de divorcios, dijo que las mascotas son "un problema constante". Es uno de los abogados que a veces ha visto lo peor en las personas en la corte de divorcios y aboga por acuerdos prenupciales que cubren a las mascotas. Un "petnup" es especialmente útil para los animales adquiridos durante el matrimonio.

Se necesitan más leyes que aborden específicamente los intereses de las mascotas, dijo, porque los problemas de custodia de seres queridos peludos, emplumados o escamosos son mucho más emocionales y difíciles de resolver que las reclamaciones sobre un juego de porcelana o la plata de la boda.

En los estados que no han adoptado el nuevo enfoque, Citron sugiere estar de acuerdo en el momento en que se adquiere una mascota durante un matrimonio cuyo nombre aparecerá solo en los documentos de registro o adopción. Esa persona debe pagar los costos de una cuenta bancaria separada. Estas medidas son especialmente útiles si una de las partes está tratando de convertir una mascota en un arma a cambio de otra propiedad codiciada.

Si bien algunos mediadores trabajan para resolver disputas sobre mascotas a través de la custodia compartida, otros dijeron que eso no siempre es lo mejor para el animal, en particular para los perros. Los perros suelen estar en el centro de las disputas por la custodia de las mascotas.

El abogado de divorcios de Memphis, Miles Mason Sr., ha visto el peor de los casos en grande. Hace varios años, una pareja fue a la guerra por sus dos pastores alemanes. La esposa había recibido adiestramiento para manejar a los perros, mientras que el marido no.

Antes del divorcio, mientras caminaba con el esposo, uno de los perros mordió y mató a otro perro. La esposa afirmó que fue porque el esposo no dio la orden de "retirarse" en alemán mientras el perro estaba entrenado. Durante un proceso de divorcio, buscó derechos de visita. Un juez le prohibió pasar tiempo sin supervisión con los perros fuera de la casa de la esposa, pero se reservó el derecho a reconsiderar si tomó el entrenamiento de schutzhund.

“Creemos que el juez tenía experiencia con pastores alemanes porque entendía las preocupaciones con perros altamente entrenados y disciplinados”, dijo Mason.

Karis Nafte ha sido especialista en comportamiento animal durante casi 26 años. Hace dos años, comenzó a trabajar como especialista en custodia de mascotas para parejas que buscan divorciarse a través de la mediación previa al juicio.

Por lo general, Nafte se presenta por recomendación de abogados, mediadores o asesores de divorcios.

"Parte de lo que trato de ayudar a la gente a entender es que incluso si un perro se siente como un niño en tu corazón, no lo es, y si lo tratas como a un niño, en realidad es un flaco favor para el perro", dijo. “Tener esa voz, ese tipo de ojo experto en la situación, calma las cosas. Muchas veces, la gente simplemente no sabe qué hacer. Simplemente no quieren despedirse de su perro".

Los horarios de visitas o la custodia compartida, dijo Nafte, pueden ser mucho más estresantes para un perro que un adiós para siempre. El ir y venir entre dos hogares y las emociones asociadas a cada reunión pueden llevar a problemas de comportamiento, dijo.

Nafte sugirió poner la custodia de las mascotas en la parte superior de las negociaciones de divorcio. Puede hacer que el resto del proceso se desarrolle sin problemas. Lo mismo ocurre con la terapia de pareja para algunos.

La terapeuta matrimonial Sharon O'Neill ha ayudado a parejas a través del divorcio en el condado de Westchester de Nueva York durante más de 20 años. En un caso, durante una sesión de terapia conjunta, una esposa insistió en que se quedara con el perro, mientras que el marido no creía que le importara lo suficiente como para asumir la responsabilidad.

“Al trabajar con ella sola, llegué a comprender que tenía más que ver con lastimar a su esposo porque ella realmente creía que él amaba al perro más de lo que jamás había sido capaz de amarla a ella”, dijo O'Neill. “Logramos llegar a la verdad práctica de que sería una responsabilidad sin la que ella realmente prefería vivir. Encontramos algo más que podía pedir en lugar de conseguir el perro: varios muebles hermosos que no quería separar con su esposo. Ambos estuvieron de acuerdo ".

Cristina Stella, abogada gerente de la organización sin fines de lucro Animal Legal Defense Fund, dijo que se necesitan más leyes que permitan a los jueces considerar las necesidades emocionales de las mascotas.

“Lo que nos gustaría ver es que los animales se consideren de la manera más holística posible”, dijo. “¿A quién está vinculado el animal? ¿Quién puede garantizar la salud y el bienestar general del animal en el futuro? "

Philip Tedeschi, director emérito del Instituto para la Conexión Humano-Animal de la Universidad de Denver, dijo que si bien los perros todavía se consideran una propiedad legalmente hablando, tienen emociones y cogniciones complejas en sus interacciones con los humanos.

“El tipo de estrés que se le pondría a una familia en relación con un divorcio también tiene un impacto en la vida emocional y de salud de los animales”, dijo. “Realmente nos estamos quedando atrás en gran medida en el reconocimiento de que los animales no humanos tienen vidas emocionales, tienen sentimientos. Incluso opiniones".

____________________________________

Siga a Leanne Italie en Twitter en http://twitter.com/litalie