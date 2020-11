Nuevas medidas por COVID-19 entran en vigencia este viernes en Nueva York, mientras la ciudad se prepara para cerrar las escuelas

Lo que debes saber Los nuevos cierres de 10 p.m. para el servicio de interiores en bares, restaurantes y gimnasios entran en vigencia en Nueva York el viernes; el gobernador Andrew Cuomo también impuso un límite de 10 personas en las reuniones dentro de hogares privados a partir del viernes

En la ciudad de Nueva York, el aumento diario de casos y tasas de positividad ha sido preocupante; a partir del jueves, la tasa de positividad continua era de 2.6%, y el alcalde De Blasio reiteró que moverá las escuelas a modo remoto si alcanza el 3%

EEUU alcanzó más de 100,000 casos diarios el jueves por noveno día consecutivo; también estableció un nuevo récord en casos diarios (casi 160,000) superando el récord anterior que estableció solo un día antes

NUEVA YORK - Las nuevas restricciones de COVID entran en vigencia el viernes por la noche en todo el estado de Nueva York que imponen horarios limitados en restaurantes y gimnasios y limitan las reuniones en casas privadas a 10 personas, mientras que las escuelas de la ciudad de Nueva York están al borde del cierre.

Medidas similares entraron en vigor el jueves en Nueva Jersey, mientras que el gobernador de Connecticut se trasladó a las reuniones residenciales privadas hace una semana completa.

En Nueva York, los bares y restaurantes deben detener el servicio en interiores a partir de las 10 p.m., aunque pueden continuar con la recolección de alimentos a domicilio en la acera. Los gimnasios también deben cerrar a las 10 p.m. También a partir del viernes: las reuniones sociales en hogares privados tienen un límite de 10 personas. Esos son tres "grandes propagadores" identificados por el rastreo de contactos en las últimas semanas, dijo el gobernador Andrew Cuomo. Son los primeros objetivos de las nuevas restricciones.

Si estas limitaciones no resultan efectivas para frenar el resurgimiento de COVID en Nueva York, Cuomo advierte que habrá más sobre la mesa en el futuro cercano. Ha dicho que probablemente comenzaría con límites de capacidad más estrictos para servicios en el interior. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dijo hace meses que volvería a evaluar el consumo en interiores si la tasa de positividad de siete días de la ciudad superaba el 2 por ciento, aunque admite que es decisión del gobernador.

Sin embargo, lo que pretende cumplir es el umbral del 3 por ciento que estableció para que todas las escuelas de la ciudad de Nueva York vuelvan a estar remotas durante un período de tiempo. Ese umbral está cerca.

Hasta el jueves, la tasa de positividad progresiva de la ciudad de Nueva York era del 2.6 por ciento, un número que la mayoría de las principales ciudades se esforzarían por lograr, pero que preocupa al alcalde. Ha aumentado todos los días de esta semana, reflejando el aumento diario de casos desde finales de octubre. Si llega al 3 por ciento, De Blasio dice que las escuelas de la ciudad se moverían completamente remotas el próximo día escolar. El Departamento de Educación de la ciudad envió una carta a los directores el jueves pidiéndoles que se preparen para esa posible realidad.

"Por precaución y para mantener seguras nuestras comunidades escolares, pido a todas las escuelas que estén preparadas para un breve período de aprendizaje completamente remoto, en todo el sistema", decía la carta del canciller Richard Carranza. "Y aunque no se ha tomado ninguna decisión sobre una transición de todo el sistema al aprendizaje remoto, como todo gran líder escolar sabe, debemos estar preparados para cada escenario".

Las escuelas han sido un punto brillante para la ciudad de Nueva York en su guerra en curso contra el coronavirus. Las pruebas aleatorias muestran una tasa de positividad de aproximadamente el 0.17 por ciento, una indicación de que el experimento de aprendizaje en persona dentro del sistema escolar más grande del país ha sido un éxito hasta ahora en medio de la pandemia.

A De Blasio se le preguntó el jueves si aumentaría el umbral de cierre del 3 por ciento, dados esos números. En todo el estado, por ejemplo, Cuomo ha establecido un umbral de tasa de positividad progresiva del 9 por ciento para el cierre de escuelas. El alcalde, después de luchar con los sindicatos de maestros y directores sobre la seguridad escolar en persona durante el verano, dice que se está apegando a ese umbral del 3 por ciento independientemente.

"Es una regla que pusimos muy claramente", dijo De Blasio. "Si algún día vemos en la mañana que los indicadores salen y alcanzan ese nivel, entonces nos moveremos de inmediato. Al día siguiente, las escuelas cerrarán".

"Si llegamos a un punto de cierre, evaluaremos qué debemos hacer para regresar lo más rápido posible", agregó. "En ese momento, analizaremos una variedad de opciones porque ahora tenemos algo que no teníamos antes: evidencia sobre cómo terminarían funcionando las cosas en este entorno".

De Blasio enfatizó que cerrar de nuevo no era inevitable, aunque cualquiera que se concentre de manera aguda en las diversas métricas centrales durante los últimos 10 días puede sentirse diferente.

Los últimos números han sido discordantes, por decir lo menos. El promedio de casos diarios de la ciudad se ha disparado desde principios de noviembre. La semana pasada, llegó a 600 por primera vez desde principios de junio. Para el miércoles, era de 817. El jueves, llegó a 870. Ese promedio diario de casos ha aumentado todos los días desde el 30 de octubre, según muestran los datos de la ciudad. Una señal menos mensurable de que la situación ha empeorado: los centros de pruebas ahora ven largas filas incluso en las horas de la noche, lo que no ocurría hace un mes.

En todo el estado, los números se han disparado, aunque ciertamente no de la manera exponencial que lo hicieron en marzo y abril. Nueva York ha promediado más de 4,800 casos nuevos en los últimos dos días, que es la mitad del número que estaba viendo en el pico de la crisis, pero aproximadamente cuatro veces los totales diarios que estaba viendo a principios de septiembre.

La tasa de positividad continua de siete días, que proporciona una imagen más precisa a lo largo del tiempo, se encuentra en su nivel más alto (2.6 por ciento) desde el 29 de mayo. Eso marca un aumento del 44 por ciento en los últimos siete días.

Los aumentos han sido más pronunciados en la vecina Nueva Jersey, donde, reunido con más preguntas sobre el impacto de las nuevas restricciones el jueves, un frustrado gobernador Phil Murphy respondió: "¿Sabes lo que es incómodo y molesto? Cuando mueres".

Esta no es la primavera, dicen los funcionarios, y las cifras ciertamente aún no están ahí. Pero con las nuevas restricciones que entran en vigencia en el área de los tres estados y las escuelas de la ciudad de Nueva York al borde del cierre, la ansiedad es ciertamente familiar para millones de personas que una vez más se sienten preocupadas por sus hijos y sus medios de vida. Los números aumentarán; no tienen que transformarse en los picos de pesadilla de abril, pero ciertamente podrían hacerlo, dicen los funcionarios.

Dejemos que esta última ronda de reglas, que son mucho más flexibles que los cierres de primavera, sirva como una llamada de atención de la mayor urgencia, suplicó el jueves el comisionado de salud de Nueva Jersey.

"Si somos laxos, si continuamos en esta trayectoria, nuestro estado volverá a la situación en la que estábamos la primavera pasada", dijo Judy Persichilli. "Esta es una llamada de atención. Necesitamos su ayuda".

Nueva Jersey reportó su tercer día consecutivo de más de 3,000 casos nuevos el jueves, marcando la primera vez que reportó recuentos consecutivos tan altos desde abril. Los 3,877 casos nuevos reportados el martes no estuvieron tan lejos del máximo de un día de 4,391 que informó el estado en su pico pandémico. El informe del miércoles cayó a poco más de 3,000, mientras que el del jueves volvió a subir a 3,517.

Las hospitalizaciones están en sus niveles más altos en el área triestatal desde junio. Si bien el tratamiento es en general mucho más efectivo que en abril y el uso del ventilador sigue siendo mucho menor para los pacientes hospitalizados, es de esperar que las hospitalizaciones sigan aumentando entre las poblaciones vulnerables durante las próximas semanas. Ese retraso aumenta en los casos. Y las muertes se retrasan en las admisiones.

Los hospitales de nuestra área (y EEUU) han estado abasteciéndose de suministros de EPP durante meses desde que la primera ola del virus comenzó a disminuir, y ahora se están preparando para tener que acceder a esos recursos. Las hospitalizaciones en el sistema de atención médica de Hackensack Meridien se han multiplicado por seis en solo dos meses.

Al ritmo actual de propagación, EEUU está en camino de alcanzar los 20 millones de casos antes de Navidad, según datos de NBC News. Eso es casi el doble de su total más alto del mundo ahora. Ningún estado ha sido afectado por el último aumento repentino de Estados Unidos.

El país registró más de 100,000 casos diarios el jueves por noveno día consecutivo. También estableció un nuevo récord en casos diarios, con casi 160,000 infecciones confirmadas, superando el récord anterior de 148,000 el miércoles. California también se unió a Texas como los únicos estados que han superado el millón de casos confirmados.