Nueva Jersey trabaja en mejorar el acceso a la condonación de préstamos estudiantiles para los empleados públicos

El estado de Nueva Jersey trabaja para ayudar a más empleados públicos a obtener la condonación de préstamos estudiantiles.

Por eso, el gobernador Phil Murphy, el subsecretario de Educación de los EE. UU., James Kvaal, y el director de operaciones de la Ayuda Federal para Estudiantes, Rich Cordray, visitaron el lunes The College of New Jersey (TCNJ) para una mesa redonda con empleados del servicio público en la que destacaron el Programa la Condonación de Préstamos por Servicio Público Federal, (PSLF, por sus siglas en inglés), y los siguientes pasos de la administración de Murphy.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En octubre pasado, el Departamento de Educación de EE. UU. anunció una oportunidad limitada de exención del PSLF, que suspende temporalmente ciertas reglas del programa para cumplir mejor la promesa del PSLF a los empleados del servicio público con préstamos estudiantiles federales. La administración Murphy también se está asociando con el departamento para ayudar a agilizar el proceso de solicitud del programa para empleados públicos.

“Los empleados de los sectores público y sin fines de lucro brindan servicios invaluables a nuestro estado y nuestra nación, desde defender nuestro país hasta enseñar a la próxima generación y todo lo demás”, dijo el gobernador Murphy. “El Programa Federal de Condonación de Préstamos por Servicio Público recompensa a estos servidores públicos dedicados al ofrecer un camino hacia la condonación de préstamos estudiantiles, pero es posible que muchos prestatarios no se den cuenta de que califican. Al trabajar con nuestros socios federales para agilizar el proceso de solicitud y resaltar los cambios recientes que amplían los criterios para el PSLF, alentaremos a más prestatarios de préstamos estudiantiles a participar en el servicio público y aprovechar este útil programa”.

Los empleados del Gobierno federal, estatal, local o tribal o de organizaciones sin fines de lucro pueden calificar para el PSLF. El programa perdona el saldo restante de ciertos préstamos estudiantiles federales después de que los prestatarios hayan realizado 120 pagos mensuales calificados y cumplan con otros criterios específicos.

La exención federal amplía los criterios para el PSLF

Una exención federal reciente hará que los prestatarios de préstamos estudiantiles que anteriormente no cumplían los requisitos para el programa PSLF, porque tenían un préstamo que no calificaba, hicieron pagos en el plan de pago incorrecto o hicieron un pago atrasado, puedan ahora calificar para recibir crédito para la condonación de los años que trabajaron en el servicio público.

Actualmente hay aproximadamente 30,700 prestatarios en Nueva Jersey que participan en el programa, de los cuales alrededor del 57% son empleados del Gobierno. Hasta el momento, se ha aprobado la condonación de préstamos a casi 3,000 prestatarios de Nueva Jersey a través del PSLF debido a los cambios recientes.

Además de los esfuerzos continuos del Departamento y la Autoridad de Asistencia Estudiantil de Educación Superior de Nueva Jersey, (HESAA, por sus siglas en inglés), para notificar a los prestatarios sobre este cambio, el gobernador y los funcionarios federales destacaron esta exención durante la mesa redonda del lunes para crear conciencia sobre este útil cambio y alentar a los residentes que cumplen el requisito a solicitar el programa antes de la fecha límite del 31 de octubre de 2022.

La coordinación estatal y federal tiene como objetivo mejorar el acceso mediante la simplificación del proceso de solicitud del PSLF

Los esfuerzos conjuntos anunciados el lunes facilitarán que los empleados que cumplen el requisito naveguen por el proceso de solicitud del programa PSLF al reducir la carga administrativa de los solicitantes, con el objetivo de aumentar la cantidad de empleados que pueden acceder a la condonación para la que califiquen.