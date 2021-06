Nueva Jersey invertirá en hacer la educación superior y la jubilación más asequibles para sus residentes

Lo que debes saber El paquete de asequibilidad universitaria incluye matrícula gratuita en instituciones de cuatro años bajo la Garantía del Estado Jardín.

También ofrece nuevos programas de ahorro para la universidad y un programa de ahorros estatal para residentes de bajos ingresos.

Las personas mayores también se les garantizará una mayor parte de sus ingresos de jubilación según el acuerdo presupuestario.

NUEVA JERSEY – Parte del presupuesto del año fiscal 2022 de Nueva Jersey se invertirá en la educación al hacer que las universidades y la jubilación sea más accesibles para los residentes del estado, anunciaron el martes el gobernador Phil Murphy y los líderes de la Asamblea y el Senado del estado.

“En nuestro esfuerzo continuo por construir un futuro más resistente para nuestro estado luego de la pandemia, este presupuesto sienta las bases para una Nueva Jersey más asequible donde todos tienen la oportunidad de prosperar desde la edad adulta hasta la jubilación”, dijo el gobernador Murphy. “Estamos brindando los recursos para ayudar a los padres a ahorrar para enviar a sus hijos a la universidad, ayudar a los graduados a comenzar de nuevo en la vida sin la abrumadora carga de los préstamos estudiantiles y ayudar a las personas mayores a envejecer garantizando una mayor parte de los ingresos de jubilación que tanto les costó ganar".

El gobernador y el liderazgo legislativo han acordado un paquete integral de asequibilidad universitaria respaldado por el presidente Coughlin que ayuda a los que ahorran para la universidad, así como a los estudiantes actuales y a los que pagan préstamos. Entre las medidas acordadas en la Ley de Asignaciones recientemente introducida y la legislación pertinente se encuentran:

AYUDA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR:

• Expandir la Garantía del Estado Jardín: El acuerdo modificará la propuesta de presupuesto inicial del gobernador al proporcionar dos años de matrícula gratuita en instituciones públicas de educación superior para estudiantes matriculados en su tercer y cuarto año con ingresos familiares de menos de $ 65,000. Además, también garantizará descuentos en la matrícula que se eliminarán gradualmente en una escala móvil para estudiantes con ingresos entre $ 65,000 y un umbral de ingresos más alto a ser definido por las instituciones.

Se espera que el programa beneficie a decenas de miles de estudiantes de Nueva Jersey, y el presupuesto incluye $ 50 millones adicionales para la fórmula de financiación basada en resultados y la implementación del nuevo programa.

• Maximizar la asequibilidad universitaria (el acuerdo presupuestario incluye una legislación que crea nuevas deducciones fiscales para):

a) Contribuciones de hasta $ 10,000 a la cuenta de ahorros conocida como 529 NJ Better Education Savings Trust (NJBEST) para hogares con ingresos de hasta $ 200,000. El costo anual esperado para el estado es de aproximadamente $ 16 millones en ingresos no percibidos.

b) Contribuciones de hasta $ 10,000 para pagos de matrícula estatal para hogares que ganan hasta $ 200,000. El costo anual esperado para el estado es de $ 67 millones en ingresos no percibidos.

c) Pagos de intereses y capital para préstamos universitarios de Nueva Jersey para ayudar a estudiantes estatales (NJCLASS) de hasta $ 2,500 por año para hogares con ingresos de hasta $ 200,000. El costo anual esperado para el estado en ingresos no percibidos es de $ 4 millones.

• Contribuciones conjuntas de NJBEST para los más necesitados:

Para fomentar el ahorro universitario de los residentes de bajos ingresos, el Estado también proporcionará $ 10 millones en pagos complementarios de hasta $ 750 para los contribuyentes con ingresos inferiores a $ 75,000 cuando realicen una contribución para abrir una nueva vuenta de ahorros universitarios conocida como 529 NJBEST.

AYUDA PARA LA JUBILACIÓN:

Por otro lado, el acuerdo presupuestario del año fiscal 2022 también incluye un componente clave para hacer que la jubilación sea más asequible para casi 70,000 contribuyentes más bajo la legislación (A-5539) patrocinada por el asambleísta Burzichelli que aumentará la cantidad de ingresos de jubilación que pueden excluirse anualmente de los impuestos, incluyendo pensiones, anualidades y otros ingresos de jubilación especificados.

“Aumentar el límite de exclusión de ingresos para la jubilación nos permite brindar aún más estabilidad financiera a nuestros jubilados que viven de ingresos fijos”, dijo el asambleísta John Burzichelli. “Una mayor alineación de la desgravación fiscal con los costos de vida actuales, según lo dispuesto en la expansión, asegura que Nueva Jersey continúe siendo un lugar donde prosperan nuestros adultos mayores. Con este techo de ingresos elevado viene la flexibilidad financiera para casi 69,000 residentes, una flexibilidad que ayudará a las personas mayores a mantenerse involucradas en sus economías locales, permitiéndoles continuar prosperando durante la recuperación”.

Actualmente, solo los ingresos de jubilación de hasta $ 100,000 están excluidos de los impuestos según una ley de 2016 que creó un acantilado por el cual los contribuyentes que ganaron incluso $ 1 sobre $ 100,000 deben pagar impuestos sobre la cantidad total. El acuerdo presupuestario y la legislación que lo acompaña abordarán ese abismo al aumentar el umbral de exclusión de ingresos hasta $ 150,000, ayudando a casi 70,000 contribuyentes mayores.

Aquellos con ingresos entre $ 100,000 y $ 125,000 cumplirán los requisitos para hasta el 50 por ciento de la deducción máxima de $ 100,000, dependiendo de su estado civil, mientras que aquellos con ingresos entre $ 125,000 y $ 150,000 entran en el criterio para hasta el 25 por ciento de la deducción máxima de $ 100,000, dependiendo de su estado civil para efectos de la declaración. El costo total para el Estado en ingresos no percibidos es de aproximadamente $ 111 millones.

Para conocer más sobre el acuerdo para el presupuesto fiscal del año 2022 visitar este sitio web.