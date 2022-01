NJ Transit presenta plan de descuento de hasta el 25% para universitarios

Los estudiantes que regresan a clases para el semestre de primavera en los sistemas de autobús, tren o tren ligero del NJ TRANSIT pueden ahorrar algo de dinero gracias a la promoción del pase de estudiante "Compra tres meses, obtén un mes gratis".

Este programa de ahorro de costos fue popular entre los estudiantes universitarios que viajaban de regreso a los campus para el semestre de otoño.

El Student Pass, en asociación con los colegios y universidades regionales participantes, ofrece a los estudiantes de tiempo completo un descuento del 25% en un pase mensual de tren, autobús o tren ligero ya con descuento, esto si lo compran a través de la aplicación móvil NJ TRANSIT.

“Esta promoción de descuento resultó tan popular entre los estudiantes en el otoño que sabíamos que teníamos que extenderla para el semestre de primavera”, dijo el presidente y director ejecutivo de NJ TRANSIT, Kevin S. Corbett.

“Junto con nuestros protocolos de limpieza y desinfección rigurosos y líderes en el país, esta promoción también representa otra forma en que NJ TRANSIT está trabajando para atraer a los clientes a nuestro sistema y alentar la cantidad de pasajeros en el transporte público en este momento, por el bien de nuestros clientes, nuestra economía y nuestro planeta”, agregó.

Para calificar para el programa, un estudiante en un colegio o universidad asociado debe comprar un pase mensual de estudiante a través de la aplicación móvil NJ TRANSIT durante tres meses consecutivos: febrero, marzo y abril de 2022. Cuando el estudiante complete las compras calificativas en febrero, marzo y abril, luego recibirán un Pase de estudiante equivalente a la compra de menor precio realizada en los tres meses anteriores y válido solo para el transporte de mayo de 2022.

Para que un estudiante se beneficie, la escuela debe ofrecer el registro del Student Pass a través de su sitio web y verificar que el alumno cumple los criterios cada semestre. El estudiante debe comprar su pase con sus credenciales escolares. Una vez verificado, el Pase de estudiante aparecerá cada mes como una opción de boleto durante el período habitual de compra del pase mensual de NJ TRANSIT, desde el día 19 del mes anterior hasta el día 10 del mes de viaje.

Después de la tercera compra que califique, un pase mensual válido para el mes de mayo de 2022 estará disponible durante la ventana de compra del pase mensual de mayo.

El pase del mes gratuito será igual a la compra de menor precio realizada en los tres meses anteriores y es válido solo para mayo de 2022. El pase gratuito de mayo de 2022 no es reembolsable, no es transferible y no incluye estaciones de Metro-North ni el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

A través de esta promoción, los estudiantes pueden ahorrar más del 60% en el transporte al campus durante el semestre de primavera de 2022 (febrero-mayo).

Los estudiantes universitarios que necesitan más flexibilidad en su viaje pueden elegir FLEXPASS, que ofrece a los clientes 20 viajes de ida con un 20% de descuento en boletos de tarifa completa. Obtén más información en njtransit.com/flexpass.

Los estudiantes universitarios que asisten a escuelas postsecundarias, colegios y universidades acreditadas por NJ TRANSIT pueden completar una solicitud para comprar un pase mensual de tren con un descuento del 25% en las oficinas de boletos de tren. Las solicitudes deben ser verificadas por la escuela/universidad respectiva. Esta oferta está disponible solo para un pase de tren.

Para obtener una lista de los colegios y universidades participantes, visita https://www.njtransit.com/studentpass.