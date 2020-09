Niño de dos años habría sido visto con una pistola cargada en un área e juegos de NJ

NUEVA JERSEY — Las autoridades dicen que un niño de 2 años encontró una pistola cargada en un patio de recreo de Nueva Jersey durante el fin de semana, pero nadie resultó herido.

La policía de Phillipsburg le dijo a NJ.com que el padre del niño rápidamente aseguró el arma después de que el niño la encontró el domingo por la tarde y llamó a la policía al parque infantil Firth.

"No me lo podía imaginar", dijo el teniente John Maczko. "Afortunadamente, no pasó nada".

La policía dijo que no han determinado quién dejó el arma en el patio de recreo o si está registrada a nombre de alguien. Planean estudiar las imágenes de las cámaras de vigilancia de las casas cercanas y están pidiendo que cualquier persona con información se comunique con los investigadores.