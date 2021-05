Madre de Sean Bell respalda a Ray McGuire luego de que padre apoyara a Eric Adams

Lo que debes saber La madre de Sean Bell, Valerie Bell, respaldó el viernes al empresario Ray McGuire para la alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

Justo el día anterior, el padre de Sean, William Bell, respaldó a Adams, uno de los candidatos demócratas en una concurrida carrera por la alcaldía, anunciando su apoyo en una conferencia de prensa.

Sean Bell, de 23 años, estaba saliendo de su despedida de soltero en un club de Queens en 2006 con amigos y familiares cuando cinco policías encubiertos los mataron a tiros.

NUEVA YORK - La madre de Sean Bell, Valerie Bell, respaldó al empresario Ray McGuire para la alcaldía de la Ciudad de Nueva York, un día después de que el padre de Sean respaldara al presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams.

En un comunicado el viernes, Valerie Bell dijo: "Esta es una elección trascendental. Tenemos la oportunidad de elegir un líder que guiará a la ciudad de Nueva York a través de este tiempo increíblemente desafiante y nos ayudará a emerger más fuertes, más seguros y más equitativos".

La declaración de Valerie continúa diciendo: "Es una gran responsabilidad, y debemos asegurarnos de elegir a una persona que tenga el coraje de defender lo que es correcto, incluido el NYPD, sin sacrificar la seguridad de todos los ciudadanos. merece. Esa persona es Ray McGuire y estoy orgulloso de respaldarlo hoy".

El empresario McGuire fue el director de banca corporativa y de inversión global en Citigroup y el director de banca de inversión con más tiempo en la historia de Wall Street. También ha sido miembro de las juntas directivas del hospital New York Presbyterian, la New York Public Library, el museo Whitney, el Council of Urban Professionals y muchos otros.

"El señor Bell es un querido amigo. Alguien a quien respeto y admiro", dijo Adams el jueves durante una conferencia de prensa. "Pero, seamos claros: desearíamos no habernos conocido nunca. Y, puede ser extraño decirlo, pero en realidad … [nos conocimos] porque su hijo ya no está aquí".

Sean Bell, de 23 años, estaba saliendo de su despedida de soltero en un club de Queens en 2006 con amigos y familiares cuando cinco policías encubiertos los mataron a tiros. La despedida de soltero se llevó a cabo en un club de estriptis que estaba siendo investigado por la policía encubierta por acusaciones de que los propietarios promovieron la prostitución.

Un oficial vestido de civil siguió a Bell y sus amigos mientras Bell entraba a su vehículo. El oficial ordenó al conductor que se detuviera. En cambio, Bell aceleró el auto, chocando con una minivan de la Policía sin identificación. Luego, cinco oficiales abrieron fuego contra el automóvil, dispararon unas 50 balas al automóvil de Bell, lo mataron e hirieron a sus amigos que estaban desarmados.

"Este hombre se preocupa por los seres humanos, este hombre se preocupa por la comunidad", dijo William Bell durante su respaldo a Adams. "Se quedó conmigo en el clima frío. No mucha gente lo hizo … especialmente porque es un expolicía … y eso me dio mucha fe en la humanidad".

William Bell continuó diciendo que Admas "ha estado en ambos lados de la cerca", y agregó que "simplemente no es política con él".

Adams nació en Brownsville y fue criado en el sur de Jamaica, Queens, es un exoficial de Policía que ascendió al rango de capitán y ha hablado abiertamente sobre haber sido golpeado por la Policía a los 15 años.

"Espero estar allí cuando él gane … estrechándole la mano", dijo William Bell.

"Bell y su familia han pasado por un dolor inimaginable, y debemos convertir ese dolor en un propósito sin olvidar nunca la injusticia que sufrieron y haciendo un cambio real para finalmente traer verdadera responsabilidad y reforma al departamento de policía”, dijo Adams. “Me siento muy honrado por el respaldo del Sr. Bell y su asociación mientras buscamos ganar la alcaldía para él, su hijo y todas las víctimas de la violencia policial. No podemos tener seguridad pública sin la responsabilidad policial. Y no necesitamos elegir entre la justicia que merecemos y la seguridad que necesitamos".

El respaldo se produce un día después de que un artículo de POLITICO informara que Adams lidera a los candidatos a la alcaldía en una nueva encuesta, la primera vez que el candidato Andrew Yang no es el principal contendiente desde que anunció su candidatura en enero.

Adams fue la primera opción para el 21% de los encuestados en una encuesta de tres días de 500 probables votantes primarios demócratas realizada la semana pasada, según una copia de la encuesta obtenida por POLITICO. Yang siguió en segundo lugar con el 18% y el contralor de la Ciudad Scott Stringer tuvo el 15%.

Adams lidera entre los votantes afroamericanos, con el 47% de su apoyo, en comparación con el 11% de los blancos y el 8% de los hispanos encuestados, informa POLITICO. Mientras tanto, Yang obtuvo el mejor resultado entre los votantes hispanos con un 22%. La encuesta también señala que Stringer obtuvo el mejor resultado de los ocho candidatos encuestados entre los votantes blancos con un 24%.