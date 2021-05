¡Llegó el día! Nueva York da su mayor paso de reaperturas para superar la pandemia

Lo que debes saber Los neoyorquinos vacunados pueden quitarse las máscaras en la mayoría de las situaciones el miércoles, y los restaurantes, tiendas, gimnasios y muchos otros negocios pueden volver a estar ocupados por completo si todos los clientes están vacunados.

NUEVA YORK - Más de un año después de que los cierres por coronavirus enviaran a "la ciudad que nunca duerme" a un letargo intermitente, Nueva York podría volver a estar completamente despierta este verano.

A partir del miércoles, los neoyorquinos vacunados pueden quitarse las máscaras en la mayoría de las situaciones, y los restaurantes, tiendas, gimnasios y muchas otras empresas pueden volver a su capacidad máxima si verifican las tarjetas de vacunación o las aplicaciones como prueba de que todos los clientes han sido vacunados.

El metro reanudó su funcionamiento las 24 horas del día esta semana. Los toques de queda de medianoche para bares y restaurantes desaparecerán a fin de mes. Las entradas para Broadway están a la venta nuevamente, aunque el telón no se levantará en ningún espectáculo hasta septiembre.

Las autoridades dicen que ahora es el momento de Nueva York para deshacerse de la imagen de una ciudad que el virus puso de rodillas la primavera pasada, una recuperación conmovedoramente mostrada en la última portada de la revista The New Yorker. Muestra una puerta gigante parcialmente abierta al horizonte de la ciudad, dejando entrar un rayo de luz.

¿Ha vuelto la Gran Manzana a su antiguo yo?

“Quizás el 75%. … Definitivamente está volviendo a la vida ”, dijo Mark Kumar, de 24 años, entrenador personal.

Pero Ameen Deen, de 63 años, dijo: “Un sentido completo de normalidad no llegará pronto. Hay demasiadas muertes. Hay demasiado sufrimiento. Hay demasiada desigualdad ".

La primavera pasada, la ciudad más grande de Estados Unidos también fue el punto de acceso de coronavirus más mortífero del país, el sitio de más de 21,000 muertes en solo dos meses. Los pacientes negros e hispanos han muerto en tasas marcadamente más altas que los blancos y los estadounidenses de origen asiático.

Los hospitales se llenaron de pacientes y cadáveres. Los remolques refrigerados sirvieron como morgues temporales y se instalaron tiendas de campaña en Central Park como sala de COVID-19. Las agitadas calles de Nueva York quedaron en silencio, salvo por las sirenas de las ambulancias y los gritos nocturnos de las ventanas de los apartamentos para los trabajadores de la salud.

Después de un año de reflujos, oleadas, reaperturas y cierres, la ciudad espera que las vacunas estén cambiando el rumbo para siempre. Más del 42% de todos los neoyorquinos han sido completamente vacunados hasta el martes, incluido el grupo de edad recién elegible de 12 a 15 años. Casi el 53% de la población adulta del estado está completamente vacunada, mientras que la ciudad alcanzará pronto el hito del 50%. Las muertes han ascendido a unas dos docenas por día en las últimas semanas, y los nuevos casos y hospitalizaciones se han desplomado desde una ola de invierno.

Grandes franjas del país y del mundo también están comenzando a volver a la normalidad después de una crisis a la que se atribuyó 3.4 millones de muertes en todo el mundo, incluidas más de 587,000 en EEUU.

En Connecticut, el gobernador Ned Lamont levantó todas las restricciones al aire libre restantes y eliminó todas las demás reglas restantes sobre el coronavirus en el interior. Al igual que Nueva York, las máscaras ya no se requieren en interiores a partir del miércoles, pero las empresas pueden establecer sus propias reglas.

Nueva Jersey también ha elevado los límites de capacidad para cenas en interiores, lugares de culto, comercios minoristas, gimnasios, salones de belleza, parques de atracciones, piscinas, actuaciones y otros eventos con servicio de catering a partir del miércoles. Haz clic aquí para obtener los detalles completos sobre cambios específicos de acuerdo con la orden ejecutiva del gobernador Phil Murphy.

Sin embargo, Murphy es el único que se resiste en tres estados en las nuevas pautas de máscaras de los CDC. El gobernador ha dicho que espera que el Estado Jardín pueda llegar al punto en que se sienta cómodo adoptando la nueva guía de los CDC "en cuestión de semanas".

"Si bien hemos logrado un progreso tremendo, todavía no estamos fuera de peligro. La mayoría de los habitantes de Nueva Jersey aún no están vacunados y no estamos verificando el estado de las vacunas de nadie en la puerta cuando vas al supermercado o a una ferretería, por ejemplo ", dijo Murphy. "No sé cómo podemos esperar que los trabajadores digan quién está vacunado de quién no, y es injusto poner la carga sobre los dueños de negocios y los empleados de primera línea para vigilar a cada cliente".

Los casinos de Las Vegas están volviendo al 100% de su capacidad y sin requisitos de distanciamiento. Disneyland en California abrió a fines del mes pasado después de haber estado cerrado durante más de 400 días. Massachusetts anunció esta semana que todas las restricciones de virus expirarán el fin de semana del Día de los Caídos.

Los festivales de música de verano como Lollapalooza están de vuelta, la Indy 500 se está preparando para más de 100,000 fanáticos y el gobierno federal dice que los adultos completamente vacunados ya no necesitan usar máscaras.

Francia también volverá a abrir el miércoles, con la Torre Eiffel, los cafés y cines parisinos y el icónico museo Louvre trayendo visitantes de regreso por primera vez en meses.

En la ciudad de Nueva York, el comisionado de Salud, Dr. Dave Chokshi, dice que el riesgo de COVID-19 al aire libre es bajo, pero todavía le preocupa el interior, y dice que la principal preocupación son las personas no vacunadas.

"Esto incluye tanto a los niños como a las personas para quienes la inmunidad por vacunación no se ha hecho realidad", agregó Chokshi. "Recomiendo el uso continuo de la mascarilla en muchos ambientes interiores hasta que se vacunen aún más personas".

A pesar de esa precaución, la ciudad de Nueva York está lista para despertar y el alcalde Bill de Blasio lo ha declarado el "verano de la ciudad de Nueva York".

Hay otras señales de que Nueva York está recuperando su actividad. Unos 80,000 empleados de la ciudad regresaron a sus oficinas al menos a tiempo parcial este mes, uniéndose a los muchos trabajadores municipales cuyos trabajos nunca se realizaron de forma remota.