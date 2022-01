Las hospitalizaciones por COVID en NY superan los niveles de aumento de 2021, Ómicron impulsa el 95% de los casos

Lo que debes saber La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, continúa impulsando la vacunación y las pruebas de COVID-19 mientras el estado lucha contra su peor ola de COVID-19 en un año.

Las hospitalizaciones por el virus están en niveles de finales de enero y están aumentando, aunque los neoyorquinos no vacunados tienen muchas más probabilidades de experimentar síntomas graves. Los recuentos de casos de un solo día están rompiendo récords con regularidad.

La variante Ómicron, cuyo primer caso local se informó el 2 de diciembre, representó el 95.3% de las muestras positivas de COVID-19 de Nueva York secuenciadas genéticamente cargadas a GISAID durante las últimas dos semanas.

Más de 9.000 neoyorquinos están ahora hospitalizados con COVID-19, dijo el lunes la gobernadora Kathy Hochul, superando los niveles del pico de aumento de enero de 2021 a medida que aumentan las infecciones por Ómicron en el estado.

El total de hospitalizaciones asciende a 9.563, 290 admisiones más que el pico más reciente el 18 de enero de 2021. Ese número marca un aumento del 199% solo en el último mes y un aumento de cinco veces desde el 1 de noviembre.

Los nuevos casos diarios disminuyeron un poco. Del lunes a alrededor de 51.000, aunque con menos pruebas realizadas y retrasos en los informes durante el fin de semana festivo, Hochul señaló que está segura de que los recuentos de la noche a la mañana aumentarán.

"Esas cifras van a ser mucho más altas mañana. No pasaron de, en realidad, 90.000 a 51.000. Eso es simplemente una función de que las personas no se hagan las pruebas durante el fin de semana", dijo Hochul mientras compartía tasas de variación "impactantes". "Esta no es la ola que vimos el año pasado, en la que siguió subiendo y subiendo. Simplemente subiendo".

Más de 335 neoyorquinos por cada 100.000 dan positivo en el último promedio de siete días, dijo Hochul. La Ciudad de Nueva York tiene las cifras más elevadas con diferencia: 457.75 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, seguida de Long Island (398.82) y la región de Mid-Hudson (304.18). Esas tres regiones tienen las tres tasas más altas de vacunación completa para adultos entre las 10 regiones de Nueva York, sin embargo, su densidad las hace más vulnerables a la propagación viral de una variante tan formidable como el Ómicron, dicen los funcionarios.

Las tasas de hospitalización por cada 100.000 residentes mostraron un poco más de ese impacto de la vacunación. Los Finger Lakes, que se encuentran entre las regiones menos vacunadas del estado, tienen la segunda tasa de hospitalización más alta (42.1 por 100.000), un poco más alto que la ciudad de Nueva York (42.0). Long Island ahora tiene el más alto (43.4 por 100K), pero la afluencia de hospitalizaciones está afectando regiones como Finger Lakes en términos de capacidad de camas disponibles con áreas más densas como la Ciudad de Nueva York.

El número de hospitales que han tenido que pausar cirugías electivas debido a la capacidad de camas por debajo del 10% se redujo a 21 el lunes, frente a los 25 de la semana pasada y 32 a fines de noviembre. Esas son buenas noticias, dijo Hochul, pero advirtió que la situación puede cambiar rápidamente en la otra dirección "y en ese punto, decidiremos si necesitamos tomar medidas más amplias y estamos listos para hacerlo. Tenemos los planes en lugar, solo estamos viendo esto por un par de días más para ver cuáles podrían ser esos pasos".

En última instancia, no se puede endulzar ningún componente de las cifras en este momento, dijo Hochul desde Rochester el lunes.

"No estamos en un buen lugar. Voy a ser realmente honesta. Este es el aumento invernal que predijimos", dijo Hochul desde Rochester el lunes. "Hay mucha interacción humana y ¿qué sucede cuando los humanos se reúnen? Ellos propagan el virus. Y anticipamos completamente que además del aumento que está en curso, habrá otra ola que ocurrirá como resultado de estas vacaciones".

La gobernadora dijo que si la historia es una lección, no espera una disminución en las tasas virales centrales en Nueva York hasta principios de febrero.

La demócrata informó el sábado de un máximo de un día que arrasó con la pandemia de 85.476 casos nuevos. Más de una de cada cinco pruebas de COVID de Nueva York está dando positivo en estos días, y ese número sube a casi uno y tres cuando se mira a la Ciudad de Nueva York. La tendencia exponencial no ha mostrado signos de desaceleración. Y con las pruebas caseras ahora ampliamente disponibles, no se puede conocer el verdadero total de casos positivos.

Aún así, los funcionarios insisten repetidamente en que "esto no es marzo de 2020 o incluso enero de 2021", dado el impacto de las vacunas en los casos graves de COVID. Los neoyorquinos no vacunados están siendo hospitalizados a una tasa de 30 por cada 100.000, mientras que solo 2.1 de cada 100.000 vacunados experimentan síntomas que requieren hospitalización.

Aproximadamente la mitad de esos pacientes se encuentran en la Ciudad de Nueva York, donde 50 equipos de ambulancias de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias comenzarán a llegar a principios de este mes, dijo Hochul. Se han enviado treinta equipos de ambulancias federales a otros lugares.

Bajo un plan renovado para el aumento repentino del invierno delineado por la gobernadora justo antes del año nuevo, Hochul extendió su mandato actual de "uso de mascarillas o vacunación" para todas las empresas hasta el 1 de febrero (estaba programado para expirar el 15 de enero) y advirtió que podría realizarse otra extensión. También planea duplicar la política de prueba para permanecer en las escuelas, canalizando kits y otros recursos relacionados a cientos de distritos para ayudarlos a permanecer abiertos de manera segura. Esta semana también estarán disponibles en línea seis sitios de prueba más administrados por el estado.

Nueva York también tiene un alijo de 5 millones de máscaras KN95 que se dirigen a los condados de todo el estado, con cientos de miles destinadas a hogares de ancianos. Fortalecer la seguridad de los hogares de ancianos es una piedra angular de los esfuerzos del estado para proteger a los más vulnerables y, para hacerlo, Hochul dijo que el estado ha pedido al Gobierno federal la capacidad de restringir a los visitantes que no están vacunados.

La variante Ómicron, cuyo primer caso local se informó el 2 de diciembre, representó el 95.3% de las muestras positivas de COVID-19 de Nueva York secuenciadas genéticamente cargadas en GISAID, el depósito más grande del mundo de secuencias de COVID-19, durante las últimas dos semanas. Eso es un aumento del 89% en el período de dos semanas que finalizó el 30 de diciembre y del 30.9% en el período de dos semanas que finalizó el 18 de diciembre. La prevalencia de Ómicron fue solo del 1.9% en la ventana de las dos semanas anteriores, lo que refleja la rápida propagación de la variante, muestran los datos estatales.

Los datos de los CDC aún no se han actualizado para la última semana. Según la última actualización, la semana que finaliza el 25 de diciembre, la agencia dice que Ómicron podría representar entre el 70% y el 97% de las infecciones actuales en el área de Nueva York. A nivel nacional, se estima que la prevalencia es tan alta como 74%, dice la agencia.

En última instancia, los funcionarios dicen que las vacunas sofocarán los aumentos en las hospitalizaciones y muertes asociadas con la onda Ómicron, y esas métricas son una preocupación mucho mayor para ellos que las infecciones por sí solas. Es por eso que instan a la calma en este momento, y promueven las vacunas y las dosis de refuerzos de COVID-19 para aquellos que deben recibirlos.

La FDA autorizó el lunes la dosis de refuerzo de Pfizer para niños de 12 a 15 años, que los funcionarios esperan extenderá la protección a millones más de estadounidenses que son elegibles.